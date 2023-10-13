«В месяц получается 5 000 злотых» 1 13.10.2023, 13:54

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Гродненец рассказал о работе и доходах в польском такси.

Тема такси всегда горячая. У водителей, как правило, накапливается много вопросов и к сервису, и к своим коллегам-нелегалам, и к законодательству в этой сфере. Сегодня Av.by расскажет вам о белорусе, который трудится таксистом в Польше. Расспросим его про тамошние законы, заработки и прочее.

Владимир из Гродно возит людей в польском Белостоке почти полгода. Пришёл в эту службу по двум причинам:

— Решил пойти в данную сферу, так как искал работу со свободным графиком. Кроме того, планировал купить автомобиль, а здесь была возможность взять авто в аренду и эксплуатировать не только в рабочих целях, но и для семьи, — говорит собеседник. — Я получаю машину в постоянное пользование и плачу за неё еженедельно аренду. Это называется auto na wyłączność. Можно брать транспорт вместе с напарником и работать посменно. Аренда, соответственно, тоже делится на двоих.

Опыта работы таксистом парень не имел. В Беларуси трудился совсем в другой области.

— Водительский стаж на тот момент составлял около десяти лет, и была уверенность, что всё получится.

Для того чтобы белорусу начать таксовать в Польше, достаточно иметь водительское удостоверение РБ. «Ну ещё немного времени и средств», — с улыбкой добавляет Владимир.

— Сперва нужно найти партнёра, на которого будешь работать, а там всё по полочкам разложат, расскажут, что нужно делать. В моем случае я отыскал ребят из Беларуси, они меня устроили и помогли мне во всём, — говорит гродненец.

Парень в подробностях описывает, с чего необходимо начать:

— При трудоустройстве нужно было пройти медицинское и психологическое обследование. Эти два вопроса решаются за один день. Стоимость такого обследования — 250 злотых (примерно 190 белорусских рублей). Также надо взять справку о несудимости (zaświadczenie o niekaralności) — 30 злотых (25 рублей) и сделать нотариальный перевод прав — 50—70 злотых (40—50 рублей). Последнее я ждал больше всего — около недели, — вспоминает Владимир.

Правда, сейчас, добавляет гродненец, законодательство в Польше меняется. Всем иностранным таксистам в течение года нужно получить польские права.

— Я пока ещё не занимался этим вопросом. Многие работодатели теперь берут водителей только с польскими правами либо с белорусскими, но с подтверждением того, что они в процессе замены.

Заработок таксистов в соседней стране, как и у нас, зависит только от них самих. Чем больше смен — тем больше твоя зарплата. Интересуемся у собеседника, сколько он может выручить в месяц, развозя поляков по делам.

— У меня в среднем выходит около 5 000 злотых (3 900 белорусских рублей). Работаю я пять-шесть дней в неделю. Смена длится 10—12 часов. И это средняя зарплата по городу, думаю. Но данный показатель всегда разный, поэтому я привожу свои реальные цифры. Хотя можно получить и три тысячи, и восемь. Тут уже смотря как трудиться!

— Какие есть варианты работы в такси: наём, аренда или вовсе нелегальное дело?

— Можно работать на своём автомобиле. Данный способ в теории является самым прибыльным, так как не нужно платить за аренду авто. Она у меня стоит 450 злотых в неделю (340 рублей). Но при этом, естественно, будут другие расходы: ремонт, страховка, техосмотр, время на оформление машины и прочие мелочи.

— Но устроиться работать на арендованном авто гораздо проще и быстрее. Тем более иностранцу. В моём случае весь сервис — за счёт арендодателя, с меня — только топливо!

От борта в Польше мало кто таксует, поскольку за это можно получить очень внушительный штраф. Полиция периодически проводит рейды по отлову таких нелегалов, — рассказывает Владимир.

— А каких штрафов больше всего боятся польские таксисты? За что можно получить самый суровый?

— За проезд на жёлтый знакомому дали 800 злотых и 15 пунктов. У меня был штраф 200 злотых за превышение на 20 км/ч и 3 пункта. У коллеги за 24 км/ч — 400 злотых и 5 пунктов.

— А что означают эти «пункты»?

— В Польше работает система пунктов. За год разрешается набрать максимум 24. Потом могут лишить прав. В общем, система мотивирует не нарушать!

— Нужна ли лицензия на такси?

— Нужна! Но этим вопросом занимается работодатель. У каждой машины есть лицензия, а у каждого водителя — свой идентификатор. Получают её в городском муниципалитете. Необходимы сертификат техосмотра, лампа такси и оплата сбора. Стоимость зависит от того, на сколько лет берёте лицензию, и составляет от 200 злотых и выше.

— Есть ли требования к машинам, работающим в такси?

— Есть, но на самом деле они невысокие. Главное, чтоб автомобилю было не больше 20 лет, он прошёл техосмотр, имелась страховка и… четыре двери!

— У нас в этой сфере чаще всего можно заметить Volkswagen Polo, Renault Logan, Hyundai Solaris. А в польское такси какие автомобили берут?

— Я езжу на Skoda Roomster 2009 года выпуска. Чаще всего здесь увидишь гибрид Toyota Prius. Охотно берут Skoda Fabia, Dacia Sandero, Fiat Punto, VW Polo… Конечно, на автомобили устанавливают газобаллонное оборудование. С местными ценами на топливо по-другому никак. Литр газа стоит 3 злотых (чуть больше 2 белорусских рублей). В среднем по городу выходит 6—8 литров LPG на 100 километров.

— А какая минимальная сумма потребуется на поездку по городу? И вообще, как формируется цена на неё?

— Минимальная поездка (2—3 километра) обойдётся в 9—10 злотых (7—8 белорусских рублей). За 7 километров будет около 20—25 злотых (15—20 белорусских рублей), а за 30 — уже примерно 70 злотых (50 белорусских рублей). Для клиентов много скидок, которые достигают порой 60%, поэтому такси тут пользуются хорошо! Как и везде, больше всего заказов поступает в пятницу вечером и по выходным.

— Система заказов как устроена? В чём отличие от белорусской?

— Система заказов полностью привязана к приложениям. Я работаю на Bolt и Freenow. Есть ещё возможность Uber подключить, но пока нет нужды — хватает двух. Заказы приходят автоматически по принципу «кто ближе к клиенту». Есть приоритет: у кого авто обклеено и рейтинг лучше, тот заказы получает чаще. В Беларуси, думаю, похожая схема.

— Можно ли как-то обхитрить систему и подработать нелегально?

— Бывает, что клиент хочет совершить поездку без приложений либо отклониться от курса (и просит подождать его). Обычно таксисты идут навстречу, но это довольно редкие случаи.

— И как благодарят такого шофёра пассажиры? Щедры ли поляки на чаевые?

— Ну, оставляют понемногу: 2—3 злотых, иногда 5—7. А могут и больше! Нередко целую смену почти ничего не дают, а бывает, в день — сразу 40 злотых! Самые большие чаевые у меня были 75 злотых (58 рублей). Поляк дал за то, что я подождал его 15 минут.

— Есть ли сложности у белорусов при работе в польском такси?

— Сложностей никаких нет! Язык, конечно, нужно немного понимать, но это приходит со временем. В основном отношение со стороны клиентов хорошее. Даже снисходительно относятся, если не сразу их речь понимаешь, — говорит таксист.

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