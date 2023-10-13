В США раскрыли важные факты о финансировании ХАМАС

В США раскрыли важные факты о финансировании ХАМАС1
- 13.10.2023, 13:56
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Назван главный спонсор террористов.
Самый щедрый спонсор боевиков ХАМАС - это Иран, который предоставил им важнейшие ресурсы, нужные для совершения терактов. Но не только благодаря иранской стороне наполняется бюджет злоумышленников.
Американские следователи установили, что ХАМАС финансировали онлайн-доноры - отправляли им криптовалюту, сообщает CNN.
Отмечается, что для обнародования адресов криптокошельков, чтобы люди на них делали пожертвования, боевики использовали соцсети X (Twitter), а также Facebook.
По сведениям журналистов, еще до нападения ХАМАС на Израиль сотрудники Департамента юстиции в Вашингтоне расследовали использование членами этой организации «крипты» через людей, которые занимались отмыванием средств.
Детали дела раскрыли юристы американского Минюста. Сообщается, что речь идет о счетах в криптовалюте, которые власти США решили конфисковать еще три года назад. По состоянию на май дело не было завершено.
Кроме того, частные аналитики сообщили, что израильские власти за предполагаемые связи с ХАМАСом и другими палестинскими боевыми группировками конфисковали криптовалютные адреса (уникальную строку цифр и букв криптовалютного кошелька), которые стоят десятки миллионов долларов.
CNN отмечает, что использование «крипты» - это только один из многих способов, которые боевики ХАМАС используют, чтобы пополнить свой бюджет.