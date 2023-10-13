Россия начала вычихивать головной мозг6
- Александр Невзоров
- 13.10.2023, 14:04
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В Елабуге подписан умопомрачительный план по колонизации космоса.
Капельницы кипят, лопаются клизмы, кровать - ходуном. Состояние больной стремительно ухудшается. Врачи в панике покидают больницу.
Россия начала вычихивать головной мозг.
Елабуга - удивительный город, вдохновляющий немедленно повеситься.
Это провонявшее сортирами перекошенное захолустье. Олицетворение разрухи и безнадеги.
Именно там был подписан умопомрачительный план по колонизации спутников Юпитера: Каллисто, Ганимеда, Ио и Европы.
Стоимость проекта 491 триллион рублей.
Подписанты - глава Татарстана Мини-Ханов и председатель ВТБ Костин.
Согласно плану, все четыре спутника должны провонять помойками и обрасти бараками всего за 25 лет.
Поскольку на Ганимеде «очень подходящая атмосфера» и всего -182 по Цельсию, там планируется выращивать брюкву «для всего человечества».
И Ганимед и все остальные планетки должны стать «экономической зоной №1 в Солнечной системе».
Финансирование проекта уже открыто.
Это не «панорама»! Эту новость однозначно подтверждают все государственный СМИ РФ.
Александр Невзоров, t.me