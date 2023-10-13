Россия начала вычихивать головной мозг 6 Александр Невзоров

13.10.2023, 14:04

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Аляксандр Няўзораў

В Елабуге подписан умопомрачительный план по колонизации космоса.

Капельницы кипят, лопаются клизмы, кровать - ходуном. Состояние больной стремительно ухудшается. Врачи в панике покидают больницу.

Россия начала вычихивать головной мозг.

Елабуга - удивительный город, вдохновляющий немедленно повеситься.

Это провонявшее сортирами перекошенное захолустье. Олицетворение разрухи и безнадеги.

Именно там был подписан умопомрачительный план по колонизации спутников Юпитера: Каллисто, Ганимеда, Ио и Европы.

Стоимость проекта 491 триллион рублей.

Подписанты - глава Татарстана Мини-Ханов и председатель ВТБ Костин.

Согласно плану, все четыре спутника должны провонять помойками и обрасти бараками всего за 25 лет.

Поскольку на Ганимеде «очень подходящая атмосфера» и всего -182 по Цельсию, там планируется выращивать брюкву «для всего человечества».

И Ганимед и все остальные планетки должны стать «экономической зоной №1 в Солнечной системе».

Финансирование проекта уже открыто.

Это не «панорама»! Эту новость однозначно подтверждают все государственный СМИ РФ.

Александр Невзоров, t.me

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