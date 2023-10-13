Нацбанк Беларуси опять включил печатный станок? 4 13.10.2023, 14:09

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В экономике в обращении появились «лишние» рекордные миллионы.

В экономике Беларуси за сентябрь увеличилась общая сумма наличных денег в обороте. На начало нынешнего месяца этот показатель превысил отметку в 9 млрд рублей. Как пишет «Зеркало», об этом сообщает Нацбанк.

За сентябрь общая сумма наличных денег в обороте выросла на 161,3 млн рублей — до 9 млрд 99,5 млн рублей. На начало нынешнего года этот показатель был на уровне 6 млрд 893,6 млн рублей. За август прирост составил 111,9 млн рублей, а за июль — 251,9 млн рублей.

В целом за 2022 год общая сумма наличных денег в обороте увеличилась на 2 млрд 173,2 млн рублей.

Широкая денежная масса за сентябрь рекордно выросла — на 2,6 млрд рублей. Речь о средствах населения и предприятий на счетах в банках, а также наличных деньгах в обращении. На 1 октября широкая денежная масса составила 71 млрд 532,6 млн рублей. Для сравнения: на начало нынешнего года она была на уровне 61 млрд 239 млн рублей.

Напомним, за август этот показатель вырос на 3 млрд 62,7 млн рублей, за июль — снизился на 1 млрд 141,2 млн рублей, а за июнь — увеличился на 2 млрд 994,9 млн рублей. За 2022 год широкая денежная масса увеличилась на 6 млрд 887,6 млн рублей.

В Нацбанке ранее заявляли о допущении того, что в 2023 году могут потребоваться валютные вливания в экономику, чтобы сгладить резкое колебание курса белорусского рубля, а также пополнить золотовалютные резервы. Вместе с этим регулятор планирует ввести изменения по валютному регулированию и контролю. Это предусмотрено денежно-кредитной политикой на 2023 год.

В 2022 году были валютные интервенции в экономику, проще говоря, регулятор вливал деньги. Это происходило на фоне повышенного спроса на валюту со стороны субъектов хозяйствования и банков.

Что за печатный станок, о котором говорят? Нацбанк может взять и напечатать деньги?

В нашей стране Нацбанк регулирует объем денег, который требуется экономике. Он определяет, проводить ли эмиссию, то есть дополнительный выпуск денег в обращение — как наличных, так и безналичных. Эмиссия, если совсем упростить, может проходить по двум сценариям — условно позитивному и условно негативному. Первый вариант — продуманное, обоснованное вливание денег в экономику, это делают с учетом реальных потребностей. К примеру, если в экономике наблюдается нехватка денег, Нацбанк предоставляет их банкам в долг, а если возникли излишки, то уже регулятор занимает у финучреждений, чтобы урегулировать их объем в обращении.

Приведем еще один пример. В этом году Нацбанк шесть раз снижал ставку рефинансирования. К этому показателю привязаны ставки по некоторым кредитам. Также Нацбанк неоднократно в этом году снижал процентный потолок по банковским кредитам для населения и юрлиц. Все это привело к падению процентных ставок по банковским займам и как итог — росту кредитования, то есть к повышенному спросу на деньги в экономике. В этом случае Нацбанк может прибегнуть к вливанию дополнительных денег в экономику, чтобы закрыть повышенный спрос на них.

Второй вариант появления дополнительных средств в экономике — выпустить ничем не подкрепленные деньги (к примеру, если они не сопровождаются ростом золотовалютных резервов или валютными поступлениями за счет экспорта). Это грозит в будущем серьезными проблемами. Обычно этот вариант и подразумевают, когда говорят о печатном станке. Для чего это делают? Как правило, чтобы оперативно решить какие-то проблемы.

К примеру, власти могут заявить, что к концу года средняя зарплата вырастет до 1000 долларов в эквиваленте. Если объективных причин для этого нет (к примеру, роста производительности труда, выпуска и продаж продукции), а выполнить популистское обещание нужно, то в экономику могут «влить» ничем не подкрепленные средства. Или же правительству могут понадобиться дополнительные деньги на кредитование убыточных сельхоз- или промышленных предприятий. Для этого тоже могут пойти на вливания.

Плановое обновление банкнот, чтобы заменить износившиеся, мы выносим за скобки.

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