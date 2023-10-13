Путин заявил о создании «независимого палестинского государства» 20 13.10.2023, 14:12

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Со «столицей» в восточном Иерусалиме.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости создать «палестинское государство» со столицей в восточном Иерусалиме.

Об этом сообщает «Интерфакс».

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«И в Штатах много деятелей политических и экспертов, которые считают, что нужно прислушиваться и идти по пути создания независимого (палестинского. - Ред.) государства, и в Израиле такие люди есть. Но верх берут те, которые в течение десятилетий пытаются решить эту проблему силовым способом. К сожалению, это приводит к таким трагическим инцидентам, которые мы наблюдаем сейчас», - сказал Путин.

Кремлевский диктатор подчеркнул, что позиция России по поводу конфликта «сложилась не сегодня, не в связи с этими трагическими событиями - она сложилась в течение десятилетий».

«Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие. Более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки «на земле». Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. Мы исходим из безальтернативности разрешения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ооновской «формулы двух государств», которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме», - добавил он.

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