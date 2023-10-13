«Растут буквально «стадами», но и «охотников» за ними в лесу предостаточно» 1 13.10.2023, 14:32

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Белорусы рассказали, где перед выходными заметили «стада моховиков», а где «белые еще радуют».

К середине октября в Беларуси уже успели ударить первые ночные морозы, а средняя температура воздуха на уходящей неделе неуклонно падала, так что в домах белорусов даже включили отопление. Для многих грибников это верный признак того, что с походами с корзинками в лес пора завязывать до следующей весны, пишет telegraf.news.

Кто-то уже готов закрыть сезон «тихой охоты», но есть и тех, кто с энтузиазмом перешёл с летних лисичек, подосиновиков и белых на осенние опята, моховики, рыжики, грузди. Посмотрели, где грибы ещё «идут, несмотря на минус», и на что ещё могут рассчитывать те, кто решится выйти в лес в грядущие выходные.

В Бобруйске Могилёвской области, судя по постам грибников в группе ВКонтакте «Грибы: Грибные войска Беларуси», «боровичков мало, в основном единичные экземпляры», но при этом достаточно много моховиков.

А вот под Минском боровики грибники по-прежнему активно берут — фактически за минской кольцевой, в ближайших лесополосах.

«Белые ещё радуют!!! Помимо кондиционных, попадались и переростки, и мелочь. Фото делала мало: мешал дождь. В итоге грибалка удалась!!!», — написала минчанка Юля Мацкевич и поделилась фотографиями своего «уловом».

Судя по сообщениям грибников в тематических чатах, моховиков сейчас, действительно, много в белорусских лесах. Как выразился один из комментаторов, они растут буквально «стадами», но и «охотников» за ними в лесу предостаточно, даже днём в будний день.

Тем не менее, судя по фотоотчётам, грибов пока на всех хватает: вот каким «уловом» поделился один из грибников вечером 12 октября — результат 3 часов прогулки по лесу.

«Не думал что сегодня так будет много грибов. То самое выражение когда грибы напали. Хорошо хоть пакет был с собой случайно», — прокомментировал мужчина.

А вот осенние опята, судя по сообщениям в чатах, во многих местах только начали появляться.

«Ходила проверять опята ,только высунули свои крошечные шляпки, дня 2 надо подождать. Получилось ассорти из 8 видов: польский, моховик жёлто-бурый, подберёзовик, маслята, опята, белые, 3 лисички, 3 рыжика», — поделилась информацией грибник из Могилёвского района.

Видео прямо из леса в Пружанском районе Брестской области поделилась в TikTok пользовательница под ником vitaliavita9. По словам женщины, в лесу, несмотря на дождливую погоду, «в лесу просто море грибников», но без «улова», судя по видео, она также не ушла.

В свою очередь, автор канала «Дневник грибника» поделился кадрами с полной корзиной рыжиков, которую ему удалось набрать 11 октября в Логойском районе Минской области. При этом грибник подчеркнул, что рост рыжиков «только-только начался», переросших грибов ещё не встречается, но очень много молодых. Более того, в этом году «червивость рыжиков достаточно небольшая» — всего 20-25%, по оценкам грибника.

Другая пользовательница группы ВКонтакте «Грибы: Грибные войска Беларуси» из Минской области поделилась фотографиями полных корзинок боровиков и подберёзовиков, которые ей с мужем удалось собрать совершив «вояж» по маршруту Талька-Сутин-Дзержинск. По её словам, в лесу сейчас «своя конкуренция: машины, люди, все в поиске».

И, судя по тому, что Белгидромет обещает на грядущие выходные тёплую и дождливую погоду, а ночные заморозки вернутся только в понедельник, 16 октября, безлюднее в белорусских лесах в ближайшие дни не станет — заядлые грибники наверняка будут стараться воспользоваться по максимуму благоприятными погодными условиями.

Чтобы не нарваться к конце сезона «тихой охоты» на большой штраф, грибникам следует помнить о правилах, действующих в Беларуси.

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