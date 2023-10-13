ХАМАС объявил «всемирный день джихада»: произошли нападения во Франции и Китае 3 13.10.2023, 14:34

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Что известно.

В городе Аррас на севере Франции мужчина с ножом совершил нападение на школу, сообщает BFM TV со ссылкой на источник в полиции.

По его данным, мужчина кричал «Аллах Акбар». В результате нападения погиб учитель, еще несколько человек получили тяжелые ранения, пишет Le Figaro со ссылкой на местные власти.

«В лицее Гамбетта в Аррасе была проведена полицейская операция. Преступник был задержан полицией», — заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Также был задержан брат нападавшего, уточняет источник BFM TV.

Префект департамента Па-де-Кале призвал местных жителей избегать района нападения. Все учебные заведения города после инцидента были закрыты.

Ранее в этот же день в Пекине нападению подвергся сотрудник израильского посольства. По данным The Jerusalem Post, неизвестный напал на него за пределами дипломатической миссии, но в районе, где она расположена.

Мотивы преступника неизвестны. Пострадавший был госпитализирован с ножевым ранением, уточняет Yedioth Ahronoth. Он находится в стабильном состоянии.

До этого исламская группировка ХАМАС объявила пятницу, 13 октября, «Всемирным днем джихада», или «Днем ярости» и призвала к причинению вреда евреям и израильтянам по всему миру.

«Разумно предположить, что в различных странах пройдут акции протеста, которые могут перерасти в насилие», — заявили в МИД Израиля, призвав израильтян быть бдительными и держаться подальше от демонстраций.

В США на фоне призывов ХАМАС решили взять под усиленную охрану многие значимые политические и религиозные объекты, а школы в некоторых городах закрыли, пишет The Washington Post.

Французские власти также усилили меры безопасности на 500 режимных объектах, включая еврейские школы и синагоги, сообщал пресс-секретарь правительства Франции Оливье Веран. Он объяснял это тем, что Париж хочет «избежать эскалации» и предотвратить «импорт палестино-израильского конфликта» во Францию.

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