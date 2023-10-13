Украинский спецназ взорвал ж/д пути в Мелитополе, отрезав россиян от поставок боеприпасов и топлива на фронт
- 13.10.2023, 14:51
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Стали известны детали операции.
Подразделение Движения сопротивления Сил специальных операций провело успешную операцию в Мелитополе в пятницу утром, 13 октября. Там заявили, что россияне отрезаны от поставок боеприпасов и топлива на Запорожском направлении.
О взрыве в Мелитополе утром сообщил мэр города Иван Федоров. Вскоре в Центре национального сопротивления заявили, что партизаны взорвали поезд оккупантов.
Он ежедневно возил из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и топливо, а в обратном направлении — поврежденную технику и награбленное в виде железной руды, зерна и другого имущества.
«В результате контролируемого взрыва было повреждено 150 метров железной дороги и тепловоз», — рассказали в Центре.
В Силах спецопераций заявили, что операцию в 07:30 провели их бойцы, подорвав железнодорожный путь. Там подтвердили повреждение железнодорожного полотна и поезда.
«ССО отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива на Запорожском направлении», — подчеркнули бойцы.
На фоне наступления Сил обороны в оккупированных Мелитополе и Токмаке периодически сообщают о взрывах. Эти города — стратегические цели ВСУ во время контрнаступления на юге Украины для перерезания сухопутного коридора между Россией и оккупированным Крымом.