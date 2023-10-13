Разгром, который превосходит Угледар 13.10.2023, 15:02

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Авдеевка стала крупнейшим поражение армии РФ в 2023 году.

Российское наступление на Авдеевку полностью провалилось. Генералы хотели взять украинский укрепрайон в качестве подарка диктатору Владимиру Путину на день рождения, но затея не удалась.

Об этом рассказал в своем блоге в YouTube известный российский историк, политик Дмитрий Чернышевский.

«Одна из крупнейших битв проходит в это время под Авдеевкой - в узловом выступе украинской армии, нацеленном на Донецк. Эти позиции украинская армия занимает с 2014 года, очень близко от «столицы» так называемой «ДНР»: там через спартаковские дачи два шага до городской окраины. Чтобы срезать этот выступ, Россия накануне дня рождения Путина организовала мощнейшее наступление на крепость, сооруженную украинцами за предыдущие 10 лет… Со штурмом Бахмута можно только сравнить. Под прикрытием ураганного артиллерийского огня, (то, что Донецк рядом, позволяло россиянам скрытно подвезти снаряды прямо на позиции) россияне бросили несколько полков (до трех), и началась массированная атака, причем в классических традициях 1945 года… Вместо боя штурмовых групп по 15-30 человек поехали целые полки в атаку. Украинцы, которые окопались здесь 10 лет назад еще, построили глубоко эшелонированную оборону и пристрелялись каждую кочку, ответили таким огнем на русское наступление, что поля сражений покрылись десятками единиц сгоревшей техники», - рассказал Чернышевский.

Он отметил, что потери ВС РФ за последние дни под Авдеевкой в числе бронетехники оценивают в около 80 единиц. Это колоссальный разгром.

«У России ничего не получается со штурмовыми группами, с войной на истощение, поэтому они накопили резервы и, вместо того чтобы подбрасывать на Запорожский фронт, где их снабжать все равно нечем, бросили их в Донецке, где склады под боком. Собрали в ударный кулак и ударили… Решили повторить. Им надоела эта война современная, которую они проигрывают безнадежно. Они не умеют в батальонно-тактические группы, потому что там командовать должны не генералы, а комбаты… Мало им было Угледара, бросились на Авдеевку, и, естественно, потери чудовищные. Атаки провалились… Это был цирк с конями, и от этих коней остались рожки да ножки… Это был разгром, который превосходит даже разгром под Угледаром. Военные говорят, что это крупнейшее за последний год разовое поражение России в тактических боях», - отметил историк.

Он также заверил, что битва за Авдеевку - это операция тактического, а не стратегического уровня. Даже в случае успеха для российской армии на фронте ничего бы не поменялось.

«Даже в случае окружения или захвата Авдеевки ничего бы не произошло… Ну срезали бы выступ, но дальше все равно бы не прошли. Смысл был в том, чтобы преподнести Путину на блюдечке, что «мы победили»... Хороший подарок Путину ко дню рождения - новые эшелоны трупов, новые десятки горящих коробочек в боях под Авдеевкой», - констатировал Чернышевский.

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