закрыть
13 октября 2023, пятница, 16:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Папа Франциск: Молюсь за вас, за всю Беларусь

  • 13.10.2023, 15:17
  • 2,420
Папа Франциск: Молюсь за вас, за всю Беларусь

Понтифик записал видеообращение к белорусам.

Папа Франциск обратился к белорусам, пишет телеграм-канал «Хрысціянская візія». Епископ Александр Яшевский, который принимает участие в Генеральной ассамблее синода епископов в Ватикане и представляет там Беларусь, попросил понтифика сказать несколько слов для своих соотечественников.

«Приветствую всех вас, — говорит на видео Папа Франциск. — Пусть Господь благословит вас. Молюсь за вас, за всю Беларусь и вы молитесь за меня».

В 2020-м понтифик выражал озабоченность ситуацией в нашей стране. В ноябре 2021-го упоминал о миграционном кризисе в РБ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А там еще немного – и Прованс
А там еще немного – и Прованс Ирина Халип
Дикари наступают
Дикари наступают Игорь Эйдман
Над Лукашенко стали сгущаться тучи
Над Лукашенко стали сгущаться тучи Валерий Карбалевич
Превратится ли пешка в ферзя
Превратится ли пешка в ферзя Владимир Пастухов