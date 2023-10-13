Папа Франциск: Молюсь за вас, за всю Беларусь 13.10.2023, 15:17

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Понтифик записал видеообращение к белорусам.

Папа Франциск обратился к белорусам, пишет телеграм-канал «Хрысціянская візія». Епископ Александр Яшевский, который принимает участие в Генеральной ассамблее синода епископов в Ватикане и представляет там Беларусь, попросил понтифика сказать несколько слов для своих соотечественников.

«Приветствую всех вас, — говорит на видео Папа Франциск. — Пусть Господь благословит вас. Молюсь за вас, за всю Беларусь и вы молитесь за меня».

В 2020-м понтифик выражал озабоченность ситуацией в нашей стране. В ноябре 2021-го упоминал о миграционном кризисе в РБ.

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