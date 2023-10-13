Комитет ООН по правам человека зарегистрировал обращение Леонида Судаленко 13.10.2023, 15:39

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Леонид Судаленко

Этот механизм дает возможность подробно задокументировать нарушения прав человека в Беларуси.

Комитет ООН по правам человека зарегистрировал обращение лауреата премии «Хартии-97» и французской премии «Свобода. Братство. Равенство»Леонида Судаленко по «делу Вясны». В сентябре 2021 года правозащитникиа осудили на три года колонии по чч. 1 и 2 ст. 342 («Организация и финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Недавно Судаленко отбыл свой срок и вышел на свободу. Вскоре после этого он уехал из Беларуси.

По словам Судаленко, механизм КПЧ ООН даёт возможность подробно задокументировать нарушения прав человека.

«Само признание Комитетом того, что такие нарушения имели место, является важной правовой квалификацией действий белорусского режима. Такие процедуры позволяют не оставлять нарушения невидимыми как для гражданского общества внутри страны, так и для международного сообщества. Ситуация с правами человека в Беларуси должна оставаться на повестке дня и напоминать сообществу о необходимости инициатив солидарности, поддержки заключенных и преследуемых, призвания белорусских властей к ответственности», – цитирует Судаленко правозащитный центр «Вясна».

Белорусы неоднократно подавали обращения в Комитет ООН по правам человека. Например, в прошлом году было зарегистрировано обращение от имени Виктора Бабарико, в 2021-м в КПЧ обращался журналист Вачеслав Лазарев. В апреле этого года комитет рассмотрел обращение четырех белорусских журналистов и признал Беларусь виновной в нарушении их права на законное право на сбор и распространение информации. Его подавали Татьяна Смоткина, Змитер Лупач, Тамара Щепеткина и Лариса Щирякова.

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