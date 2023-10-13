«Грамотный ценный сотрудник всегда найдет что сказать» 13.10.2023, 16:15

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Белорусы рассказали об увольнениях, когда их не хотели отпускать.

Женщина жалуется, что её не хотят увольнять из торговой сети. Другая рассказала, что заведующая была не против её увольнения, а уволили по статье. Как поступать в таких ситуациях?

Посмотрели, какие истории присылают юристу, пишет «Ганцевичский час». Они могут быть полезны, потому что любой работник может попасть в такую ситуацию.

Как уволиться, если наниматель не отпускает?

Женщина написала вопрос на тему увольнения из крупной торговой сети.

«Хочу уволиться с магазина «Евроопт». Контракт ещё не закончился. Написала заявление по соглашению сторон. Директор сказала, отправлю в отдел кадров с пометкой увольнения до подбора персонала. А человек на мое место вообще не известно, когда придет. А мне сейчас нужно уволиться, т.к. меня ждут в другом месте на работу. Насколько я знаю, заявление мое не было отправлено в отдел кадров. Могу ли я напрямую в отделе кадров написать заявление и будет ли так быстрее уволиться?»

Юрист Иван Райкевич: «Само наименование «по соглашению сторон» как бы намекает, что вы можете уйти, только если обе стороны будут согласны на увольнение. Если одна из сторон не согласна, вы не можете уволиться по соглашению сторон».

В комментариях некоторые советуют женщине прописаться в другом населенном пункте и написать заявление об увольнении в связи со сменой места жительства. Правда, некоторые считают, что «Евроопт» может просто перевести на работу в магазин в том другом городе.

Две женщины написали, что вообще увольнялись из этой торговой сети со статьёй (за прогул). Это же советовали сделать автору жалобы и другие комментаторы.

Вадим: «Грамотный ценный сотрудник всегда найдет что сказать, по какой причине он оставил трудовую и почему статья».

Татьяна в комментариях написала совет звонить вышестоящему начальству в Минск: «Звоните на Минск! Тогда уволят точно, соседка так увольнялась!»

А Анна советует в дальнейшем обращать внимание на отзывы об организации, в которую трудоустраиваетесь:

«Так просто не уволиться с таких организаций, перемена места тоже не поможет. Не надо лезть в них, спрашивайте людей, перед тем, как туда идти, земля слуха полна, про эту организацию давно всем известно».

Собиралась уволиться, уволили за прогул

Ещё одна женщина написала историю, как её уволили за прогул:

«Я захотела уволиться, была принята на работу по срочному договору, на место декретчицы. Я написала заявление на увольнение по соглашению сторон, но мне его не подписали. Пошла на больничный, потом взяла за свой счет, и так прошел месяц. Опять написала заявление, мне его подписала моя заведующая, так она не против была, она же является непосредственным поим начальством. Но в кадрах выкинули мое заявление. А я не выходила на работу, потому что заведующая в курсе, что я не собираюсь там больше работать. Потом мне через 5 дней пришло письмо, что я уволена по статье за прогул. Могу ли я оспорить эту статью в суде?»

Ей ответил юрист Иван Райкевич:

«Вряд ли Ваша заведующая является нанимателем, и ей предоставлены права на прием и увольнение работников. Посмотрите, кто подписывал Ваш контракт, не заведующая же? Заявление Вы, я так понимаю, не регистрировали, просто кому-то в руки отдали?

Уволиться по соглашению сторон можно только тогда, когда согласны вы и согласен наниматель. В Вашем случае наниматель был не согласен. Документов с подписью даже вашей заведующей у Вас нет. То, что вы хотите уволиться и заведующая в курсе – не основание не выходить на работу.

С чем вы пойдёте в суд, мне не понятно. Я не вижу в Вашем деле перспективы для того, чтобы суд удовлетворил Ваши требования».

Юлия в комментариях: «Заявление на увольнение должно быть подписано и зарегистрировано, также вы должны были ознакомиться с приказом об увольнении».

Уволились из магазина и остались должны

Ещё одну историю прислали не про увольнение, а про последствия.

«Сотрудник работал в продуктовом магазине до марта месяца (уволен по соглашению сторон). В феврале был проведен мониторинг и выявлен просроченный товар. В первых числах апреля магазин прекратил свою работу полностью, затем всем сотрудникам начало поступать данное письмо с требованием уплаты штрафа. Сейчас работодатель подал иск в суд на возмещение штрафа. Правомерно ли это, требовать с сотрудников, которые там уже не работают. Должны ли сотрудники выплачивать этот штраф?», – задали вопрос юристу.

Юрист Иван Райкевич посоветовал слать работодателя в суд, «даже интересно, что он там будет говорить».

«Пусть читает ст. 400 Трудового Кодекса до конца, в которой чётко и ясно указано, что штрафы, взыскиваемые с нанимателя, не могут учитываться при определении размера ущерба. Просто выбросьте эту бумажку».

Анастасия написала в комментариях: «У вас в феврале выявили, в марте только уволился сотрудник. Сталкивалась с подобным, только с переучетом магазина. Разослали всем работникам, в том числе и тем, кто уволился до переучета, приказы, чтоб оплатили. И суд был, и суд вынес решение в пользу магазина, пришлось всем платить».

Юрист: «Вы спутали материальную ответственность и штрафные санкции».

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