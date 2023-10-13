Российский пропагандист обратился к Грете Тунберг со странной просьбой 5 13.10.2023, 16:26

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Из-за санкций у него появилась фобия.

В РФ жалуются, что из-за санкций, которые, по словам их диктатора Владимира Путина, не действуют, россияне рискуют умереть не своей смертью. Уже даже обратились к климатической активистке Грете Тунберг со слезной просьбой помочь, чтобы Запад ослабил ограничения, потому что от них страдают «простые россияне».

Так, на фоне недавних самолетопадов в России известный пропагандист Иван Некрасов обратился за помощью к шведской экоактивистке. Он записал и обнародовал в Сети соответствующий видеоролик.

Пропагандист рассказал о недавней ЧС с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», которая произошла 12 сентября. Из-за технической неисправности лайнер, летевший из Сочи в Омск со 161 пассажиром на борту, совершил экстренную посадку посреди пшеничного поля. Как выяснилось, у самолета отказала гидравлическая система.

«Никто не погиб. Но нет никакой гарантии, что ЧС с российской авиакомпанией не повторится снова и в более жестком варианте», – говорит пропагандист.

Он во всем обвиняет западные страны, которые после полномасштабного вторжения России в Украину запретили продажу самолетов и запчастей к ним российским авиакомпаниям. Также запрещено техническое обслуживание самолетов РФ. Поэтому российские лайнеры стареют и становятся «неуправляемыми», жалуется Некрасов.

Пропагандист заявил, что боится не дожить до «кризиса человечества» из-за изменения климата, о котором предупреждает Грета Тунберг.

«Я обращаюсь к тебе как к влиятельной женщине и прошу помочь ослабить санкции США и Евросоюза, которые угрожают жизни россиян», – говорит пропагандист.

При этом он не упустил возможности пригрозить то ли Грете, то ли Западу, заявив, что Россия сильна и выдержит все санкции, «а об Екатеринбурге вы еще услышите».

Иван Некрасов, как настоящий россиянин, даже не задумывается над тем, что во всем происходящем сегодня в РФ виноват не Запад, а их кровавый диктатор Путин, развязавший эту войну. И российский пропагандист действительно может не дожить до климатической катастрофы, потому что Путин отправит его на фронт как пушечное мясо. И Грета Тунберг здесь ему не поможет.

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