Медсестру гродненского санатория приговорили к «домашней химии» за комментарий о милиционерах 13.10.2023, 16:36

У женщины на иждивении несовершеннолетний ребенок.

Суд Октябрьского района Гродно 25 сентября приговорил Ольгу Куранчик к «домашней химии» и штрафу. Женщину обвиняли в «оскорблении представителя власти», сообщает правозащитный цент «Весна».

Согласно обвинению, Ольга Куранчик, посмотрев в одном из телеграм-каналов два видеоролика о сотрудниках милиции, оставила в их сторону комментарии, которые суд счел оскорбительными. Комментарии касались старшего участкового инспектора, а также участкового инспектора Жодинского ГОВД.

После вынесения приговора ей изменили меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде и освободили в зале суда.

Ольга Куранчик работала медсестрой в санатории «Жемчужина», имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

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