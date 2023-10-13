Медсестру гродненского санатория приговорили к «домашней химии» за комментарий о милиционерах
- 13.10.2023, 16:36
У женщины на иждивении несовершеннолетний ребенок.
Суд Октябрьского района Гродно 25 сентября приговорил Ольгу Куранчик к «домашней химии» и штрафу. Женщину обвиняли в «оскорблении представителя власти», сообщает правозащитный цент «Весна».
Согласно обвинению, Ольга Куранчик, посмотрев в одном из телеграм-каналов два видеоролика о сотрудниках милиции, оставила в их сторону комментарии, которые суд счел оскорбительными. Комментарии касались старшего участкового инспектора, а также участкового инспектора Жодинского ГОВД.
После вынесения приговора ей изменили меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде и освободили в зале суда.
Ольга Куранчик работала медсестрой в санатории «Жемчужина», имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.