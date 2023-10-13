«Если бы я знал... Возможно, я бы побежал и забрал бы ее» 13.10.2023, 16:47

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Отец 8-летней девочки рассказал шокирующие детали ее гибели от рук ХАМАС.

Кибуц Бери в Израиле пострадал в разы сильнее других поселений на юге Израиля. Часть жителей погибла во время вторжения ХАМАС, еще часть - пропала без вести, и десятки человек были похищены. Томас Хенд двое суток не знал о местонахождении своей 8-летней дочери Эмили и когда узнал, что она погибла, - вздохнул с облегчением.

Почему разоренный гибель ребенка отец так отреагировал на печальную новость, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Поселение Бери – курортное место неподалеку от Мертвого моря. Там отличная природа и места отдыха. Единственное, что не позволяло этому кибуцу быть идеальным – близость к Сектору Газа и периодические обстрелы.

Ранним утром 7 октября ХАМАС вторглись на территорию кибуца, где на тот момент проживало чуть более тысячи человек. Террористы убили более 120 жителей поселения, в том числе детей. Еще часть – они угнали. Боевики поджигали дома, ждали, когда люди начнут выбегать на улицу и там их безжалостно убивали. Они грабили и уничтожали все, что могли.

Томас Хенд приехал в Бэри около 30 лет назад волонтером и планировал там остаться всего на несколько месяцев. Но остался на многие годы. Несколько лет назад его жена умерла от рака, и он самостоятельно воспитывал дочь Эмили.

Когда он начал получать сообщения от соседей о террористах, которые захватывают дома и взрывают комнаты-хранилища, все мысли Тома были о его маленькой девочке.

Накануне вечером 8-летняя Эмили отправилась к своей подруге с ночевкой, и отец не волновался даже когда взвыли сирены. Воздушные тревоги не редкость, в каждом доме есть специальные комнаты, и он был уверен, что девочки будут в безопасности.

«Потом я услышал выстрелы. И было слишком поздно. Если бы я знал... Возможно, я бы побежал и забрал бы ее, ее подругу, мать подруги и привел бы к себе. Но, когда я понял, что происходит, было уже слишком поздно», - рассказал Том.

Он не мог выйти из дома, потому что на тот момент кибуц захватили террористы с оружием.

«Мне нужно было думать об Эмили. Она уже потеряла мать, я не мог рисковать собой, чтобы она потеряла еще и отца», - добавил мужчина.

У кибуца есть собственный добровольный отряд экстренной помощи - 15 человек, которые должны защищать поселения до прихода армии. А военная база находится в нескольких минутах езды, поэтому жители Бери ждали их прихода с минуты на минуту.

Но тем, кому удалось скрыться или забаррикадироваться в бомбоубежищах, вынуждены были ждать военных почти 20 долгих часов. В ЦАХАЛ потом сообщили, что им пришлось пройти многочасовые упорные бои, чтобы получить контроль над Бери.

Жителей эвакуировали в ближайшую гостиницу на берегу Мертвого моря. И многие выжившие видели, что улицы поселения просто усеяны трупами. Вместе с выжившими был и Том Хенд.

Он почти двое суток ожидал каких-либо новостей об Эмили, потому что судьба девочки была неизвестна. И мужчина больше всего боялся, что дочь попала в плен в ХАМАС. Когда к нему пришла команда врачей, психиатров и социальных работников – он понял, что девочка погибла.

«Они сказали: «Мы нашли Эмили. Она мертва», а я просто сказал: «Да!». Я сказал «да» и улыбнулся, потому что этот вариант был лучшим из всего, что я мог предположить», - признается отец.

И из всех вариантов ее смерть оказалась наименее болезненной для отца.

«Она была мертва. Я знал, что она была не одна, она не была в секторе Газа, она не была в темной комнате, заполненной огромным количеством толкающих друг друга людей. Если вы знаете что-нибудь, что делают с людьми в Газе, то, как там обращаются с людьми, у них нет ни еды, ни воды, они в темных комнатах и находятся в ужасе ежеминутно каждый день, и так может длиться месяцами или даже долгие годы. Так что смерть была благословением… Абсолютным благословением», - со слезами на глазах сказал Том.

Рядом с ним сейчас его друзья и соседи по кибуцу. К Тому подходят друзья его дочери и обнимают. Они уже все понимают. Выжившие готовы вернуться к своему кибуцу, как только позволят военные.

In a heart-wrenching interview on @CNNsitRoom, CNN reporter Clarissa Ward speaks with @WolfBlitzer about a grieving father who finally received confirmation of his daughter's tragic death during the Hamas attack. Watch: pic.twitter.com/F9Yh3lW5KI — CNN (@CNN) October 12, 2023

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