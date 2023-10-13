Российские пропагандисты устроили истерику из-за избиений оккупантов, вернувшихся из Украины 5 13.10.2023, 17:17

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Полиция РФ не против.

В Санкт-Петербурге посреди ночи избили россиянина, который участвовал во вторжении ВС РФ в Украину. Во время инцидента нападавший упрекал его в участии в войне и обещал сломать еще и вторую ногу. В Международном разведывательном сообществе InformNapalm обратили внимание на то, что это далеко не первое нападение на российских военных — их начали бить систематически, иногда даже убивают. Как сообщает «Фокус», об этом волонтеры сообщества написали в Telegram-канале.

В заметке размещен фрагмент репортажа с российского телеканала, в котором рассказывают о нападении на «ветерана» Дмитрия Терешенкова. Нападение произошло в 01:33 2 октября. На видео с камер наблюдения видно, как к мужчине на костылях подбежал неизвестный в черной куртке и начал его толкать. Вскоре после этого «жертва» начала бить нападающего одним из костылей. Через несколько секунд к инциденту присоединились прохожие — помогли добить.

Терешенков пожаловался, что российская полиция проигнорировала его обращение. Он настаивал, что ему угрожали из-за участия в войне. Например, выкрикивали: «Эй, свошник, иди сюда, я тебе вторую ногу сломаю». Полиция его внимательно выслушала, но ничего не сделала: сказали, что «ничего страшного не произошло».

Избиение военных в РФ — детали

Из рассказа избитого стало понятно, что он воевал в Украине на территории оккупированного левобережья Херсонщины. В частности, попал под обстрел ВСУ неподалеку от Каховского водохранилища. В прокремлевских пабликах отмечают, что его позывной «Башмак» и он отличился в боях с украинцами: лишился ноги и получил орден.

Также пропагандисты скорбят из-за массовых избиений «ветеранов» войны в Украине. Указывают, что это «далеко не первый случай». Иногда таких людей — «защитников Отечества» — даже убивают.

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