ГУР: Спецслужбы РФ могут устроить провокацию на территории Беларуси 13.10.2023, 17:25

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Стратегическая задача Кремля — втянуть белорусскую армию в войну против Украины.

Кремль не бросает попытки втянуть белорусскую армию в войну против Украины. Об этом в интервью Radio NV рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«Есть стратегическая задача Кремля — втянуть белорусскую армию в полноценную наземную операцию в войне против Украины на стороне РФ. И за весь период полномасштабного вторжения это не удалось. Но, тем не менее, спецслужбы российские попыток не будут оставлять», — заявил Юсов.

Так представитель ГУР прокомментировал недавнее сообщение Центра национального сопротивления о том, что ФСБ РФ и белорусский КГБ готовят операцию «под чужим флагом» против одного из объектов на территории Беларуси, чтобы потом обвинить в этом Украину.

Юсов отметил, что Россия досконально владеет информацией обо всех объектах критической инфраструктуры на территории Беларуси и о сильных и слабых сторонах, в том числе, спецслужб и армии Беларуси.

«Информацию эту использовали и будут использовать как против Украины, так и против самой Беларуси. Таких сценариев есть немало. От имитационных ДРГ, использование беспилотников по объектам инфраструктуры энергетического сектора, и много других моментов. В этом контексте россиян не надо недооценивать. У них богатый опыт: и бомбардировки Воронежа, и подрывы домов своих же, с собственным мирным населением, и многие другие сценарии. Здесь такого кровавого креатива им хватает», — сказал представитель разведки.

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