Офицер ВСУ: Между войной в Израиле и активизиацией россиян на фронте есть прямая связь 13.10.2023, 17:36

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Но в Кремле не учли как минимум двух вещей.

Между войной в Израиле и попытками россиян наступать в районе Авдеевки есть прямая связь. Оккупанты хотят воспользоваться смещением фокуса внимания Запада на Ближний Восток, чтобы добиться успехов на поле боя в Украине.

Такое мнение высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров в интервью сайту obozrevatel.com. Он уверен, что когда начнется широкомасштабная операция в секторе Газа, там найдут доказательства, что россияне не просто знали, а участвовали в подготовке нападения ХАМАС на Израиль.

«Соответственно, в России ожидали этого теракта, чтобы получить изменение фокуса внимания, прежде всего США и Запада в целом, и именно в этот момент планировали осуществить резкие наступательные действия в Украине, получить хотя бы ограниченный успех, а дальше выходить к нашим западным партнерам, дескать, давайте садиться за стол переговоров», — пояснил Крамаров.

Однако, во-первых, благодаря мужеству и мастерству Вооруженных сил Украины это им не удалось. А во-вторых, США достаточно быстро и прагматично отреагировали на ситуацию, прозвучали заявления об объединенной помощи и Израилю, и Украине, отметил эксперт.

Крамаров добавил, что по словам президента США Джо Байдена, в 2024 году помощь Украине хотят увеличить до 100 миллиардов. Эта помощь имеет две составляющие: поддержка макроэкономической стабильности Украины и собственно военная помощь.

«Первая составляющая – это 24-28 миллиардов долларов в год, а все остальное – это военная помощь. Следовательно, она может быть увеличена практически в три раза. Это достаточно мощный месседж о том, что США не собираются позволить своим союзникам проиграть в войне», — резюмировал офицер.

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