«Ожидали за копейки получить комфорт?»
- 13.10.2023, 17:47
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Белоруска пожаловалась на санаторий и получила порцию негатива в TikTok.
Белоруска купила путевку в санаторий «Зеленый бор» возле Минска, которая обошлась ей в 40% от стоимости. По приезду женщина была разочарована условиями проживания в здравнице: интерьер был устаревший, а мебель частично поломана. Отпускница записала об этом несколько видео и выложила их в TikTok, пишет zerkalo.io.
Белоруска Анна рассказала в TikTok, что мечтала поехать на отдых, так как у нее тяжелые условия труда. Она купила путевку в санаторий «Зеленый бор» в Минском районе. Женщина заплатила за нее 850 рублей — это 40% от полной стоимости.
Анна почитала отзывы в интернете о санатории, они ей не понравились, но белоруска надеялась, что все, о чем писали комментаторы, ее не коснется. Однако по приезду в «Зеленый бор» она была разочарована условиями в комнате, куда ее поселили.
Отпускницу разместили в блок из двух комнат, каждая на одного человека. Душ и туалет общий на двух соседок. Тиктокерша сняла на видео обстановку в комнате, где была устаревшая, частично поломанная мебель. Например, стоял комод с перекошенными выдвижными ящиками и отсутствующей ручкой на одном из них, дверца шкафа держалась на одной петле, а вторая была вырвана, изголовье и изножье деревянной кровати оказались ободранными и в заусенцах.
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«Мне выделили подушку вот с „такущей“ пропаленной дырой. Видно, кто-то курил в постели. И мне ее положили. Кружечки поставили на столе, а графина для воды или чайника нет. В туалете нет даже мыла. В столовой нет чайных ложек», — возмущенно рассказала на видео Анна.
Также женщина отметила, что ручка в балконной двери в комнате оказалась сломана, и чтобы закрыть раму, надо приложить физическое усилие. Неисправна была и наружная дверь блока — однажды замок в ней заклинило, и соседки потратили время, чтобы выйти наружу. Кроме того, на двоих женщин выдали одну пару ключей.
Анна осталась довольна питанием, которое чем-то «похоже на школьное», а также бассейном, куда отдыхающим можно попасть только на два часа в день, а остальное время отдают людям, которые покупают платные услуги.
Автор видео отметила, что у нее условия проживания не самые худшие, однако по ее данным в «Зеленом бору» есть очень хорошие номера, но продают их людям, которые приехали из других стран.
Под одним из видео из «Зеленого бора» комментаторы оставили более 800 комментариев. Некоторые люди солидарны с Анной, но есть и те, кто считает, что за такие деньги, которые женщина заплатила за путевку, она должна быть довольна и тем, что ей дали. Вот некоторые комментарии:
• «Есть категория людей, всегда и всем недовольных. Ветер не в ту сторону дует и светит в один глаз. По деньгам — и сервис».
• «Вы цены на путевки видели? Ну как вы думаете, за эти деньги можно требовать нормальные условия?»
• «Какие деньги, такой и интерьер. Это самый дешевый санаторий. Но если не вы***ться, то нормально. Красота в глазах смотрящего».
• «А вас кто туда ехать принудил? Или вы ожидали за копейки получить комфорт и услуги высшего уровня».
• «Были там, пару недель назад, остались так же в шоке! Особенно от еды. Развлекали себя сами, как могли».
• «60 лет назад это давали условно бесплатно. Теперь Турция дешевле.
Главное, что есть довольные клиенты».
• «Пусть мебель и простая, но она должна быть починена!»
• «Я не привереда, но это уже слишком, мебель вся поломана, санаторий, процедуры и отдых это хорошо, но уют в номере тоже должен быть».
• «Санатории очень дорогие, куда интересно деваются деньги, неужели нельзя хоть немного обновлять инвентарь, мебель, вместо этих ужасных штор, жалюзи».