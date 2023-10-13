«Ожидали за копейки получить комфорт?» 13.10.2023, 17:47

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Белоруска пожаловалась на санаторий и получила порцию негатива в TikTok.

Белоруска купила путевку в санаторий «Зеленый бор» возле Минска, которая обошлась ей в 40% от стоимости. По приезду женщина была разочарована условиями проживания в здравнице: интерьер был устаревший, а мебель частично поломана. Отпускница записала об этом несколько видео и выложила их в TikTok, пишет zerkalo.io.

Белоруска Анна рассказала в TikTok, что мечтала поехать на отдых, так как у нее тяжелые условия труда. Она купила путевку в санаторий «Зеленый бор» в Минском районе. Женщина заплатила за нее 850 рублей — это 40% от полной стоимости.

Анна почитала отзывы в интернете о санатории, они ей не понравились, но белоруска надеялась, что все, о чем писали комментаторы, ее не коснется. Однако по приезду в «Зеленый бор» она была разочарована условиями в комнате, куда ее поселили.

Отпускницу разместили в блок из двух комнат, каждая на одного человека. Душ и туалет общий на двух соседок. Тиктокерша сняла на видео обстановку в комнате, где была устаревшая, частично поломанная мебель. Например, стоял комод с перекошенными выдвижными ящиками и отсутствующей ручкой на одном из них, дверца шкафа держалась на одной петле, а вторая была вырвана, изголовье и изножье деревянной кровати оказались ободранными и в заусенцах.

«Мне выделили подушку вот с „такущей“ пропаленной дырой. Видно, кто-то курил в постели. И мне ее положили. Кружечки поставили на столе, а графина для воды или чайника нет. В туалете нет даже мыла. В столовой нет чайных ложек», — возмущенно рассказала на видео Анна.

Также женщина отметила, что ручка в балконной двери в комнате оказалась сломана, и чтобы закрыть раму, надо приложить физическое усилие. Неисправна была и наружная дверь блока — однажды замок в ней заклинило, и соседки потратили время, чтобы выйти наружу. Кроме того, на двоих женщин выдали одну пару ключей.

Анна осталась довольна питанием, которое чем-то «похоже на школьное», а также бассейном, куда отдыхающим можно попасть только на два часа в день, а остальное время отдают людям, которые покупают платные услуги.

Автор видео отметила, что у нее условия проживания не самые худшие, однако по ее данным в «Зеленом бору» есть очень хорошие номера, но продают их людям, которые приехали из других стран.

Под одним из видео из «Зеленого бора» комментаторы оставили более 800 комментариев. Некоторые люди солидарны с Анной, но есть и те, кто считает, что за такие деньги, которые женщина заплатила за путевку, она должна быть довольна и тем, что ей дали. Вот некоторые комментарии:

• «Есть категория людей, всегда и всем недовольных. Ветер не в ту сторону дует и светит в один глаз. По деньгам — и сервис».

• «Вы цены на путевки видели? Ну как вы думаете, за эти деньги можно требовать нормальные условия?»

• «Какие деньги, такой и интерьер. Это самый дешевый санаторий. Но если не вы***ться, то нормально. Красота в глазах смотрящего».

• «А вас кто туда ехать принудил? Или вы ожидали за копейки получить комфорт и услуги высшего уровня».

• «Были там, пару недель назад, остались так же в шоке! Особенно от еды. Развлекали себя сами, как могли».

• «60 лет назад это давали условно бесплатно. Теперь Турция дешевле.

Главное, что есть довольные клиенты».

• «Пусть мебель и простая, но она должна быть починена!»

• «Я не привереда, но это уже слишком, мебель вся поломана, санаторий, процедуры и отдых это хорошо, но уют в номере тоже должен быть».

• «Санатории очень дорогие, куда интересно деваются деньги, неужели нельзя хоть немного обновлять инвентарь, мебель, вместо этих ужасных штор, жалюзи».

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