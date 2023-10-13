«Хезболла» заявила о готовности присоединиться к войне против Израиля 13.10.2023, 18:09

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Об этом заявил заместитель лидера группировки.

Ливанская военизированная группировка «Хезболла» якобы готова присоединиться к войне боевиков ХАМАС против Израиля.

Об этом заявил заместитель лидера «Хезболлы» Наим Кассем, сообщает The Times of Israel.

«Мы полностью готовы, и когда придет время действовать, мы это сделаем», - заявил Кассем.

После этого в северной части Израиля, которая граничит с Ливаном, начали звучать сирены.

Как отметило издание The Times of Israel, последние несколько дней там было несколько ложных тревог из-за вероятного запуска ракет или дронов со стороны Ливана.

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