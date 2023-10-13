Мертвого мигранта из Ирана обнаружили в Каменецком районе 13.10.2023, 18:15

Всего с начала года по вине лукашистов погибло девять завезенных в страну мигрантов.

Белорусский пограничный наряд 12 октября обнаружил двух иностранцев около польского забора. Один из мигрантов не подавал признаков жизни, сообщил Госпогранкомитет.

Медики констатировали смерть одного мужчины и оказали помощь второму.

Следователи сообщили, что погибшему 32-летнему мигранту требовалась инсулинотерапия. Он потерял все силы и не мог самостоятельно передвигаться.

Расследование данного инцидента поручено Каменецкому районному отделу СК. Всего с начала текущего года белорусскими пограничниками зафиксировано 9 смертей мигрантов на границе с Польшей.

По данным за 12 октября, в Польшу из Беларуси пытались незаконно проникнуть 84 иностранца — из Ирана, Египта и Сирии. 25 из них отошли от границы при виде патрулей.

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