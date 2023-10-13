В России запретили новый фильм Александра Сокурова 8 13.10.2023, 18:29

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Александр Сокуров

Сюжет фильма представляет вымышленную историю встречи Сталина, Гитлера, Муссолини и Черчилля в аду.

Министерство культуры запретило показ фильма «Сказка» режиссера Александра Сокурова на Международном кинофестивале «Каро.Арт» в Москве. Об этом сообщил сам режиссер в телеграм-канале, высказав опасения, что всем его работам может быть отказано в получении прокатного удостоверения.

«Очевидно, впереди отказ на выдачу „Сказке“ прокатного удостоверения — цезурный запрет на показ фильма у меня на родине. И негласный запрет на показ всех моих кинематографических работ, созданных ранее. Я не просто протестую против цензуры — я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками», — написал режиссер.

В телеграм-канале «КАРО.Арт» также подтверждено отмену показа фильма Сокурова на фестивале. Предполагалось, что он закроет программу 15 октября. На сайте фестиваля все еще анонсированы фильм и встреча с режиссером. Однако купить билеты на показ невозможно.

«Сказка» была представлена впервые на кинофестивале в Локарно 6 августа 2022 года. Фильм уже выходил в прокат в нескольких странах, включая Францию, Италию и Японию. В России его показывали на фестивале «Пример интонации» в Санкт-Петербурге, а также на закрытом показе в Москве. Режиссер заявил, что «Сказка» станет его последней работой.

Сам сюжет фильма представляет вымышленную историю встречи Сталина, Гитлера, Муссолини и Черчилля в аду. Действие разворачивается в период Второй мировой войны, и для создания фильма использовались исторические документы и архивные кадры.

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