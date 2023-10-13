На чем и за сколько будут ездить белорусы 2 13.10.2023, 18:47

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Самые интересные новинки с «АвтоЭкспо 2023».

После длительной паузы за последней мало-мальски представительной автовыставкой Беларуси, на которой в значительном количестве были представлены новые автомобили от официальных дилеров, «АвтоЭкспо 2023», проходившая в белорусской столице с 4 по 8 октября на площадях футбольного манежа, задолго до начала мероприятия обещала стать значимым событием для местного авторитейла, пишет Myfin.by.

На белорусском авторынке за последние годы поменялось практически все: цены, официально представленные бренды, серый импорт, расстановка сил между машинами с привычными ДВС и электромобилями. А еще за последние годы на рынке накопился недюжинный отложенный спрос на новые автомобили и, как это ни прискорбно, снизилась платежеспособность потенциальных покупателей.

Былых лидеров продаж — Polo, Logan, Duster — сейчас найдешь разве что на интернет-страницах автоклассифайдов, в разделе машин с пробегом. Если судить по выставке, сохранением официальных поставок привычных белорусским покупателям европейских брендов ныне могут похвастать лишь дилеры Audi и Volkswagen, где вам предложат и новые авто, и заводскую гарантию.

Из российских марок к этому списку стоит добавить LADA и ГАЗ. Белорусских производителей с новыми авто и гарантией на «AвтоЭкспо 2023» представляли фургоны МАЗ и пока единственная модель БЕЛДЖИ, которая всего несколько месяцев назад была Geely Coolray.

Куда интереснее не это, а то, что организаторам «AвтоЭкспо 2023» удалось объединить под одной крышей и официалов, и тех, кто возит автомобили под заказ либо вовсе оказывает услуги по поиску и подбору автомобилей в Европе, США и Китае.

Впрочем, хедлайнером выставки, по мнению организаторов, все же остались дилеры, входящие в состав Белорусской автомобильной ассоциации. Центральной экспозицией выставки стал стенд автомобильного холдинга «Атлант-М» с собственным бульваром среди 8 экспозиций, на которых было представлено 26 интересных экспонатов.

Среди последних были и новые Volkswagen, и Mazda, и Ford, и набирающие популярность электромобили, и, конечно же, пока еще малознакомые массовому потребителю китайские бренды: Exeed, Jetour, Chery, с которыми предприятия холдинга заключили дилерские либо дистрибьюторские контракты. Отдельно здесь стоит упомянуть дилерский контракт «Атлант-М Боровая» с МАЗ на продажу и обслуживание коммерческих фургонов, производимых в Бресте. Как и в случае с БЕЛДЖИ, в их основе китайская техника.

Вообще же китайский автопром был самым массовым на «AвтоЭкспо 2023». Посетители, количество которых за 5 дней выставки превысило 20 000 человек, отнеслись к этому по-разному. Кто-то пристально изучал новые бренды и модели, кто-то просто язвил, кто-то весь свой интерес концентрировал на электрокарах. Благо экспонатов для этого было предостаточно.

Без «клонов» известных моделей тоже не обошлось. Так, Tank T500 до боли напоминал Toyota LC сотой серии, рамный BAIC BJ выглядел ничуть не хуже пятидверного Jeep Wrangler, электрический же Zeekr 001 наталкивал на мысли о Panamera 4 Sport Turismo.

Понятное дело, цены таких «двойников» куда гуманнее, чем у оригиналов. И большинство из них, за исключением Zeekr, представлены в Беларуси официально, с соответствующим пакетом заводских гарантийных обязательств.

Впрочем, марке Zeekr, производящей очень эффектные внешне электрокары, тоже было чем похвастать. Упомянутый выше Zeekr 001 был одновременно представлен сразу на 4 стендах, то же можно сказать и о более компактном Zeekr X. И все 5 дней выставки посидеть в машинах выстраивались очереди.

Аналогичную картину можно было наблюдать и у гибридных кроссоверов Lixiang моделей L7 и L9, а также седанов и кроссоверов BYD. К слову, последние можно было не только посмотреть, а и протестировать.

Мощные ощущения от «электричек» в рамках «AвтоЭкспо 2023» также предлагали получить и на стенде Tesla Cars, где можно было выиграть поездку на Tesla Model S Plaid, разменивающей первые 100 км/ч за 2,1 сек. Впечатления незабываемые.

Еще один букет эмоций с выставки «AвтоЭкспо 2023» — это цены на новые авто. Даже с суммой, эквивалентной 20 000 долларов, здесь можно было рассчитывать лишь на масштабные модели автомобилей. И это тоже отражение реалий белорусского рынка новых легковых авто, где до этой суммы можно получить лишь Geely Emgrand либо LADA без ESP.

C 21 тысячей можно рассчитывать на Saipa из Ирана или привезенный, но еще не презентованный в Беларуси Kaiyi E5. В таком же ценовом диапазоне находится и компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro. За 25 000 долларов в эквиваленте можно рассчитывать и на Kaiyi X3 Pro.

В этом же ценовом диапазоне и входной порог в мир электрокаров. Если верить многочисленным продавцам, с такой суммой вполне можно рассчитывать и на BYD Dolphin, и на BYD Yuan Plus, и на Нonda eNS/eNP, и даже на моноприводный вариант Toyota BZ4. Реальный летний запас хода таких машин на одной зарядке 350−400 км. Зимой, при минусовых температурах, он может сократиться вдвое.

Следующий ценовой рубеж — эквивалент 30 000 долларов. Здесь машин больше. В большинстве случаев это продукция китайского автопрома с ДВС, поставленная по официальным каналам, с заводской гарантией. В секторе альтернативы — снова электрокары и снова преимущественно от BYD, Toyota и Honda либо классом повыше, либо в более дорогих комплектациях и с полным приводом.

В районе 40−45 тыс. долларов в эквиваленте начинается основное разнообразие предложений. Здесь и упакованные кроссоверы, и гибриды, поставляемые по параллельному импорту, типа нового Nissan X-Trail e-Power или Voyah Free, и даже тот самый Zeekr 001, который имеет все шансы стать лучшим автомобилем «AвтоЭкспо 2023» по мнению посетителей.

C 52−53 тысячами долларов в эквиваленте можно замахнуться и на премиальный Lixiang L7, но лишь под заказ и только в случае, когда речь идет о версии гибридного кроссовера без пневмоподвески. За более упакованными комплектациями L7, L8 и L9 имеет смысл отправляться, имея на 10−15 тыс. долларов больше. Вообще же с ценообразованием по различным типам поставок автомобилей вопросов немало.

К примеру, Voyah у дилера стоит около 59 000 долларов в эквиваленте, а под заказ, но без гарантии машину из Китая некоторые продавцы готовы привезти и за 44−45 тыс. долларов. Как говорится, почувствуйте разницу.

Возвращаясь к выставке, можно резюмировать, что, несмотря на довольно скромный формат и обилие малоизвестных брендов, она явно пришлась и к месту, и ко времени. Уже оценившие все прелести новых гарантийных машин белорусы, выкатав сроки заводской гарантии, явно заинтересованы в новых, не менее надежных и комфортных авто.

«AвтоЭкспо 2023» показала, что в 2022 и 2023 году дилеры, неожиданно получившие удар ниже пояса, не теряли время зря, и им есть что предложить своим потенциальным клиентам. Как это ни забавно звучит, но, пройдя по стендам «AвтоЭкспо 2023», можно было убедиться, что нынешние предложения не уступают прежним ни в характеристиках, ни в начинке, ни в уровне комфорта. Более того, в чем-то те же китайские авто уже превосходят своих «учителей» из Западной Европы.

Электромобили же — это, несомненно, перспективное будущее, к которому мы уже можем прикоснуться не только на экране телевизора и мониторе компьютера. И здесь выбор уже сегодня не ограничивается одной-двумя моделями.

Да, подобные новинки пока без заводской гарантии, но они уже здесь, и у них есть свои покупатели. Их готовы страховать по КАСКО без увеличения тарифа и не боятся ремонтировать на профильных СТО. И что-то подсказывает, что, подобно воде, которая точит камень, «электрички» будут вклиниваться в нашу жизнь все шире и шире, если, конечно, государственная машина дальновидно сохранит имеющиеся льготы на электротранспорт.

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