В Одессу с визитом прибыл премьер Нидерландов
- 13.10.2023, 18:52
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Зеленский обсудил с ним ПВО и не только.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Одессе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Обсудили усиление украинской ПВО и не только.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Владимира Зеленского на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов.
По словам президента, сейчас есть новое решение Нидерландов по усилению противовоздушной обороны Украины.
В частности, как отметил Владимир Зеленский, во время встречи были обсуждены:
дальнейшие шаги по коалиции F-16, в которой Нидерланды играют лидерскую роль;
другие аспекты оборонного сотрудничества;
усиление санкций против Российской Федерации. Стороны одинаково видят необходимость ускорить следующие шаги, чтобы ограничить способность террористов финансировать войну.
«Для нас важно, чтобы замороженные российские активы, их использование было направлено, в частности, на восстановление Украины. Активы террористов должны пойти на восстановление жизни после ударов террора. Спасибо за понимание» , - добавил Владимир Зеленский.