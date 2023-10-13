Картами Revolut теперь нельзя будет рассчитаться в Беларуси 13.10.2023, 19:01

Банк работает по всей Европе и имеет банковскую лицензию в Литве.

Банк Revolut с пятницы, 13 октября, полностью прекратил расчеты платежными картами в Беларуси, сообщает LRT со ссылкой на Baltic News Service.

Банк Revolut работает по всей Европе и имеет банковскую лицензию в Литве.

«Мы закончили работу несколько минут назад — с сегодняшнего дня мы блокируем расчеты платежными картами в Беларуси», — сообщили BNS в пятницу днем в банке.

До сих пор банк Revolut позволял клиентам, отправляющимся в Беларусь, осуществлять платежи и снимать наличные, но только в ограниченном объеме.

Литовский Siauliu Bankas полностью прекратил платежи по картам в Беларуси с 11 октября, а другие крупные банки страны — Luminor, Swedbank и SEB — остановили использование платежных карт в Беларуси еще в сентябре.

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