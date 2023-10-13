Жлобинская пенсионерка пожаловалась на местную милицию Лукашенко и попала в ИВС 3 13.10.2023, 19:12

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Ева Пискун

Ранее она признавалась в любви диктатору.

Весной 2023 года Жлобинский районный суд назначил административный штраф стороннице Лукашенко. До суда пенсионерку содержали в ИВС как политическую правонарушительницу, пишет «Флагшток».

Подробности необычного административного процесса рассказала «Флагштоку» жительница Жлобина Алина, она оказалась в одной камере с пенсионеркой весной 2023 года.

— К нам посадили бабушку 70 лет — Еву. Она рассказала, что назвала в своем видео на своей странице в социальной сети нашего бывшего начальника милиции должностным преступником, потому что он никак не реагировал на ее обращения.

Ей позвонили из прокуратуры под предлогом подписать какие-то документы. Якобы они разобрались. Бабушка пришла и ее задержали.

В процессе разговора выяснилось, что пенсионерка является сторонницей Лукашенко.

— Бабушка рассказывала: «Я же очень сильно люблю Лукашенко. Я принимала все поправки, которые были. Как так меня могли посадить до суда?»

Несмотря на свою любовь к Лукашенко, она, как и я, спала без матраса. Не было положено ничего. Свет в камере из-за нас двоих не выключали. Водили в наручниках и скручивали ласточкой лицом в пол. Меня и бабушку.

«Флагшток» нашел видеообращения Жлобинской пенсионерки. Задержанной оказалась Ева Пискун из Жлобина. Из записей можно понять, что история началась летом 2022 года, когда женщина приехала в Гомель на оздоровление.

В одной из поездок в городском транспорте ей впервые попался автобус без кондуктора. Купив билет у водителя, она не знала, что его необходимо компостировать. Контролер, который зашел в автобус, выписал ей штраф. Штраф был оплачен, но, по мнению женщины, неправомерно, и она обратилась с требованием вернуть деньги.

В январе 2023 года Ева Пискун записала видеообращение, в котором рассказала, что сотрудники милиции не хотят ее слушать.

«Волокита и бюрократизм, безграмотность. У нас Лукашенко требует: не выкручивайте руки людям, относитесь серьезно к составлению всех документов, всех процедур, административных в том числе. Лукашенко работает отдельно, а все остальные службы работают отдельно. Почему такой бардак в стране тотальный?»

Женщина в видео также сообщала, что руководитель Жлобинского РОВД Геннадий Мельник «скрывается от людей», и что при его молчаливом согласии «составляются фиктивные административные протоколы, прекращаются административные материалы».

В заключение женщина призвала к кадровым чисткам в структуре районного РОВД.

В своих видеообращениях женщина подчеркивала, что адресует сказанное Лукашенко.

«Флагшток» поговорил со знакомым пенсионерки.

На условиях анонимности он сообщил, что после издевательств в изоляторе Ева находится в шоке. Суд назначил ей огромный штраф, который она не знает, как выплатить.

А Геннадий Мельник больше не возглавляет Жлобинский РОВД. По сведениям «Флагшток», он получил повышение в Следственном комитете в Гомеле.

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