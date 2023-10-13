На Мальте хотят разрешить 16-летним подросткам становиться мэрами 1 13.10.2023, 19:23

Закон о выборах уже позволяет кандидатам в возрасте от 16 лет баллотироваться на выборах в местные советы.

Министр местного самоуправления Мальты Оуэн Бонничи объявил план, по которому в стране разрешат стать мэрами городов, заместителями мэров и председателями сельских советов гражданам с 16 лет. Об этом сообщает Times Malta.

Закон о выборах уже позволяет кандидатам в возрасте от 16 лет баллотироваться на выборах в местные советы на Мальте, но пока, чтобы стать мэром, должно быть как минимум 18 лет.

В частности, если законопроект примут, то он позволит мэрам до 18 лет подписывать юридические документы, такие как контракты и чеки, от имени местного совета, а также подавать иски или быть предъявленным в суд — от имени совета.

Мальта — страна с наименьшим населением в ЕС, она планирует стать первой, где члены местных советов от 16 или 17 лет могут быть мэрами и заместителями мэров. «Это свидетельствует о нашем доверии к молодежи», — сказал министр Бонничи, добавив, что наконец избиратели решают, кто возглавит их город или село.

Мальта имеет 68 местных советов, самый большой из которых представляет около 30 000 человек. Они отвечают за сбор отходов, имеют ограниченные полномочия по общественному порядку, планированию и обслуживанию дорог и т.п.

Онлайн-опрос Times of Malta показал, что 97% респондентов против такого плана.

«Заседание совета задержали, потому что мэр ожидает, что его мама подвезет его в офис», — сказал один из комментаторов. Водительские права на Мальте можно получить только с 18 лет.

Выборы в местные советы на Мальте и Гоцо проходят каждые пять лет, а следующие выборы должны пройти в июне 2024 года.

В 2019 году 17-летний Карлос Зарб, баллотировавшийся от одной из партий, стал самым молодым членом совета, получив второе место по количеству голосов во время первого подсчета на выборах в местный совет Сент-Полс-Бей. Но он не смог занять должность заместителя мэра из-за возраста.

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