ВСУ стали выстреливать больше артиллерийских снарядов в день, чем армия РФ
- 13.10.2023, 19:33
- 1,074
Впервые с начала большой войны.
Вооруженные Силы Украины впервые с начала большой войны стали выстреливать больше артиллерийских снарядов в день, чем армия России. Об этом сообщили в командовании Сухопутных войск.
Военные заявляют, что такой результат зафиксирован впервые с начала полномасштабного вторжения.
В четвертом квартале 2023 года враг выпускал 7000 снарядов в день, когда Силы обороны — 9000.
Для сравнения: на протяжении 2022 года россияне выпускали от 63 000 до 20 000 снарядов в день, когда украинская артиллерия могла позволить себе только от 4000 до 7000 выстрелов.
Недавно начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов заявил, что в украинской артиллерии создали дальнобойный «огневой кулак», который не дает россиянам возможность вести эффективную контрбатарейную борьбу.