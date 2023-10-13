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ВСУ стали выстреливать больше артиллерийских снарядов в день, чем армия РФ

  • 13.10.2023, 19:33
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ВСУ стали выстреливать больше артиллерийских снарядов в день, чем армия РФ

Впервые с начала большой войны.

Вооруженные Силы Украины впервые с начала большой войны стали выстреливать больше артиллерийских снарядов в день, чем армия России. Об этом сообщили в командовании Сухопутных войск.

Военные заявляют, что такой результат зафиксирован впервые с начала полномасштабного вторжения.

В четвертом квартале 2023 года враг выпускал 7000 снарядов в день, когда Силы обороны — 9000.

Для сравнения: на протяжении 2022 года россияне выпускали от 63 000 до 20 000 снарядов в день, когда украинская артиллерия могла позволить себе только от 4000 до 7000 выстрелов.

Недавно начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов заявил, что в украинской артиллерии создали дальнобойный «огневой кулак», который не дает россиянам возможность вести эффективную контрбатарейную борьбу.

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