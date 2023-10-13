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В Минске мужчина с пистолетом напал на работницу ломбарда

  • 13.10.2023, 19:41
В Минске мужчина с пистолетом напал на работницу ломбарда

Видео.

В Минске мужчина напал на работницу ломбарда. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, днем 13 октября неизвестный зашел в ломбард во Фрунзенском районе столицы, достал предмет, похожий на пистолет, и потребовал отдать наручные часы. За несколько часов до этого мужчина уже приходил, чтобы выкупить аксессуар, но получил отказ, так как ему не хватало денег.

Испугавшись угроз, работница ломбарда передала часы, после чего нападавший скрылся.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний безработный минчанин.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК (Разбой).

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