В полоцкой реке нашли церковную серебряную чашу XIX века 6 13.10.2023, 20:06

2,730

Находку передали в собор.

В полоцкий Богоявленский собор передали серебряный потир XIX века — церковную чашу на высокой ножке для освящения вина и принятия причастия. Ее нашли в Западной Двине двое местных спасателей, рассказали в Витебском областном управлении МЧС.

Потир относится к временам российского императора Александра ІІІ, правившего в 1881—1894 годах. Чаша выполнена из серебра 84 пробы. Вес — 760 граммов, высота — 30 сантиметров. Сделана в московской мастерской Алексея Степанова.

Нашли потир работники МЧС — братья Александр и Павел Бриль. Чашу они обнаружили во время подводной охоты в Западной Двине.

«Мы с братом плавали недалеко от Богоявленского собора, видели там якорь, который хотели достать для музея, подплыл ближе к берегу и увидел „кастрюльку“. Сразу не понял, что это, раскопал и увидел, что это чаша. Дома рассмотрел и понял, что это потир XIX века», — рассказал Александр Бриль.

Находку передали в Богоявленский собор. Там 13 октября отслужили благодарственный молебен. Епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий сообщил, что найденную чашу восстановят, а затем будут использовать при крещении младенцев и причастии.

В благодарность епископ передал спасателям и представителям местной власти иконы, которые «будут охранять их на жизненном пути».

Ранее братья уже передали в музей меч времен ВКЛ, а также достали со дна реки более 30 якорей — для благоустройства будущего музея под открытым небом.

Напомним, недавно в Полоцке нашли клад византийских фоллисов, отчеканенных на рубеже X—XI веков и попавших в город где-то в 1000-х годах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».