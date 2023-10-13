«Папа, меня ранили. Помоги» 13.10.2023, 20:59

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Сообщение отцу помогло 22-летней Нете выжить в кибуце Кфар-Аза.

После развода родителей 22-летняя Нета Портал шесть лет не общалась со своим отцом. Но когда вооруженные боевики ХАМАС ворвались в ее дом в кибуце Кфар-Аза и выпустили в нее шесть пуль, она знала, что отец – единственный, кто может ее спасти, пишет ВВС.

Шимон Портал – полицейский, и к тому моменту, как от Неты пришло первое смс-сообщение, он уже вел бой с боевиками в соседнем городе Сдерот.

«Они уже близко», — успела написать ему Нета, прежде чем боевики вошли в дом.

«Запрись и, пожалуйста, отвечай мне», — ответил отец.

Первое сообщение Неты отцу

Но убийства в кибуце к тому моменту уже начались.

Мы встретились с Нетой в одной из больниц Тель-Авива. Врачи извлекли пять пуль из ее левой ноги и одну из правой.

Ее трясет, когда она рассказывает о событиях того дня и о том, как периодически теряла сознание, когда боевики открыли первую стрельбу в кибуце.

Они ворвались в мамад (специальное укрепленное помещение для жильцов квартиры, дома или многоквартирного здания, в основном призванное защищать от ракетных обстрелов – ред.) и открыли огонь, вспоминает Нета.

«Они стреляли в людей. Они стреляли в детей. Люди кричали: „пожалуйста, нет, не надо“. Я пыталась не отключаться от реальности, потому что не хотела умирать», — рассказывает девушка. Все это она наблюдала со стороны.

Рядом с ней на больничной кровати сидит ее молодой человек Сантьяго (Санти) и с трудом сдерживает слезы.

Шимон Портал в палате дочери

Пара провела в кибуце Кфар-Аза четыре месяца. По их словам, это самое красивое место на земле.

Они держатся за руки и костяшки их пальцев белеют по мере того, как Нета продолжает свой рассказ: «Санти сказал мне: „Нета, пожалуйста, прыгай в окно“. Я начала открывать окно и увидела 10 или 15 террористов».

В то, что происходило за окном, было невозможно поверить.

«Они стояли на крыше автомобиля с автоматами в руках, курили и смеялись, будто они приехали в отпуск».

Нета говорит, что они с Санти боялись выходить наружу, но когда один из боевиков бросил внутрь дома гранату, Санти схватил ее и они выпрыгнули в окно одновременно.

«Террористы увидели нас и начали стрелять», — говорит девушка.

Кибуц Кфар-Аза стал одной из первых мишеней ХАМАС, после зачистки территории израильскими военными там были обнаружены страшные картины зверств боевиков

Ее ранило в ноги.

«Сантьяго кричал мне: „вставай, беги. Если ты не встанешь, мы погибнем. Мы умрем“».

Он смог донести ее до относительно безопасного места в двух улицах от их дома. Они спрятались под кучей мусора и старались не проронить ни звука.

Сантьяго, производя как можно меньше шума, пытался перебинтовать ногу Неты своей футболкой, чтобы остановить кровь. Она в это время смогла отправить отцу еще одно сообщение.

«Папа, меня ранили. Помоги» - «Я иду» - это второй обмен сообщениями между Нетой и Шимоном Портал

Шимон Портал находится здесь же, у больничной кровати дочери. Он рассказал, каково это – получать такие сообщения от своего ребенка.

«Мое сердце остановилось. Мой мозг кипел. Я был в бешенстве».

В тот момент, когда Нета написала ему из-под кучи мусора, Шимон в гражданской одежде и на обычной машине уже подъехал к кибуцу Кфар-Аза.

Но боевики открыли по нему огонь, и ему пришлось ретироваться в изрешеченном пулями автомобиле.

Он смог выехать из поля зрения боевиков, пришел в себя и предпринял вторую попытку спасти свою дочь.

В это раз стояла тишина, и он начал звать Нету.

«Неожиданно к моей машине подбежали три маленькие девочки. Они услышали мой голос на иврите. Я открыл дверь, они начали забираться внутрь, но тут из домов вышли террористы и начали стрелять в нас».

В этом доме жили Нета и Санти, так он выглядит после нападения боевиков

Шимону с детьми удалось скрыться. Но надо было найти Нету.

Он не знал, где она жила, и пошел по координатам, которые она сумела ему прислать.

Нета нашлась. Вместе с Сантьяго, тоже раненным в ногу, они сели в машину отца и поехали в ближайшую больницу.

Воссоединение отца и дочери произошло посреди одной из самых ужасных трагедий в истории Израиля.

«Моя прекрасная дочь. Она вернулась ко мне», — говорит Шимон, стоя в палате и любуясь Нетой в больничной робе.

Но счастье от обретения дочери существует в нем вместе с яростью.

«Она ребенок мирного времени, она верит в мир и не понимает, почему они [боевики] убили маленьких детей в кибуце», — говорит Шимон.

Пока неясно, сможет ли Нета ходить после множественного ранения в ноги, но она выжила в отличие от многих ее друзей и соседей по кибуцу

Нета заметно устала, и пока ее медсестра отправилась за обезболивающими, я успеваю задать ей вопрос: как, по ее мнению, израильское правительство должно отреагировать на резню в ее общины и другие зверства.

Настроение Неты меняется, она наполняется яростью:

«Честно? Я больше никогда не хочу столкнуться с ХАМАС в своей жизни. Мы должны уничтожить их одного за другим. Нам надо быть сильными».

Что же должна сделать армия?

«Армия должна войти внутрь Газы. Они должны убить террористов одного за другим. Я всем сердце желаю мира, но не думаю, что мир возможен», — говорит Нета.

Она тяжело дышит.

«Простите, что я это говорю, но я была у себя дома, когда они пришли убить меня в моей постели», — говорит девушка.

Я задаю последний вопрос: задумывается ли она о мирных жителях Газы, которые неизбежно погибнут в ходе столь масштабной операции?

«Все, что я говорю, касается джихадистов и ХАМАС. Моя страна не желает навредить мирным жителям. Я лично тоже этого не хочу. Я желаю им безопасности и не думаю, что они должны умирать. Так же как и я не должна умирать. Они такие же как я. Но мы должны бороться», — завершает нашу беседу Нета.

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