МАПИД предложил еще партию квартир в таунхаусах у кольцевой 1 13.10.2023, 21:05

Условия и цены.

В районе Долгиновского тракта в Минске продолжает расти квартал панельных таунхаусов. Возможно, многие видели эти дома, когда ехали по кольцевой. Сейчас здесь строится микрорайон «Северный» (не путать с Северным берегом). Сегодня, 13 октября, в газете «Звязда» появилась проектная декларация на таунхаусы второй очереди. Realt.by посмотрел на условия и цены.

Во второй очереди строительства МАПИД возводит три двухэтажных дома (таунхауса). Первый — на 10 квартир, второй — на 9, третий — на 7. Всего же на территории от МКАД до улицы Микулича до 2026 года построят более 20 тысяч «квадратов» жилья.

По площади все квартиры во второй очереди будут одинаковыми — по 109 квадратных метров. Согласно планировке, на первом этаже типовой квартиры расположится холл, гостиная, кухня и санузел, на втором этаже — спальни и ванная комната. Жилье будет сдаваться без отделки. В домах запроектирована водяная поквартирная система отопления. Теплоснабжение будет осуществляться от газового котла с закрытой камерой сгорания.

Согласно второй проектной декларации, гражданам, в первую очередь, многодетным семьям, состоящим на учете нуждающихся (по направлениям администраций районов Минска) предлагается 26 квартир.

Стоимость квадратного метра в малоэтажных домах составит 3051−3071 рубль. Таким образом, стоимость квартиры в таунхаусе составит около 332 тысяч рублей (около 100 тысяч долларов).

По плану ввести дома в эксплуатацию планируется во 2-м квартале 2024 года.

Прием заявлений от граждан будет осуществляться в офисе МАПИД (проспект Жукова, 6) с 20 октября. Для подачи заявления необходимо личное присутствие гражданина, его паспорт и направление администрации района на строительство квартиры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».