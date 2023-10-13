БЖД введет новый график движения поездов 13.10.2023, 21:11

С 10 декабря.

Белорусская железная дорога с 10 декабря вводит новый график движения поездов на 2023−2024 годы. Сформирован он «на основании мониторинга спроса на перевозки и направлений преобладающих пассажиропотоков», сообщили в БЖД. Курсировать будут 383 пары пассажирских поездов.

С декабря по маршруту Витебск — Минск — Витебск будет назначен новый поезд межрегиональных линий. Он будет ходить по пятницам и воскресеньям, а также в предпраздничные и праздничные дни.

«Маршрут поезда межрегиональных линий № 635 Минск — Пинск будет продлен до станции Брест-Центральный с остановками в районных центрах Иваново (станция Янов-Полесский), Дрогичин, Кобрин и Жабинка», — рассказали в БЖД.

Российское направление

На прямых поездах, а также без пересадок можно будет доехать в российские Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Адлер, Анапу, Минеральные Воды, Самару, Мурманск и Архангельск (через Москву, Ярославль и Вологду).

«Также в летний период 2024 года увеличена периодичность курсирования поездов до Адлера, Анапы и Калининграда», — сообщили в БЖД.

С декабря 2023 года будут курсировать беспересадочные вагоны Минск — Минеральные Воды с периодичностью через день и Минск — Архангельск (через Смоленск, Москву, Ярославль, Вологду) с периодичностью один раз в неделю. Поезд № 68/67 Смоленск — Санкт-Петербург будет следовать с остановкой на станции Витебск через день.

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