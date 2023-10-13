Фотокурьез: в РФ установили памятник лыжнику — «мужу» статуи Аленки 13.10.2023, 21:17

Российский кузнец сотворил очередной мем.

В Кунгуре Пермского края РФ жители неоднозначно отнеслись к новому арт-объекту. Около лыжной базы «Снежинка» накануне установили скульптуру «Лыжник», изготовленную кузнецом Антоном Киряковым. Одни горожане в социальных сетях просят не позорить Кунгур, а другие, напротив, высоко оценивают работу мастера. Из-за внешнего сходства пользователи также предлагают женить лыжника на Аленке из Нововоронежа.

«Антон профессиональный кузнец, который работает с плоскостным решением, зачем лезть в объемную скульптуру, да еще и фигуру человека?! Фигура получилась как минимум неправильно и абсурдно во всех художественных моментах», — пишет Антон Логинов. Наталья Пермякова выражает мнение коротко: «Не позорьте Кунгур». А вот Татьяна Блинова наоборот благодарит мастера за работу: «Спасибо за ваше мастерство, талант, за неповторимый авторский стиль, а главное за яркий вклад родному Кунгуру».

Некоторые горожане, увидев арт-объект, вспомнили памятник героине русских сказок Аленке, который установили в городе Нововоронеж в 2020 году. Скульптуру тогда местные жители сравнили с персонажем фильма ужасов, а сама она стала героем мемов. «Похож на мужа Аленки», — пишет Любовь Пихтовникова в одном из пабликов Кунгура. Такого же мнения придерживается Екатерина Бакланова: «Дак это муж Аленки». Скульптуру Аленки в Нововоронеже в итоге демонтировали. Лыжник в Кунгуре пока стоит на месте.

Президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе заявила ТАСС, что ей очень не понравился памятник лыжнику, установленный в городе Кунгур Пермского края.

«Ужас, я вообще в шоке. Мне не понравился этот памятник, это вообще какой-то изуродованный человек. Мне прислали фотографию — это кошмар, не знаю, что это за издевательство. Не понравились внешность, лицо», — сказала Вяльбе.

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