У белоруса под Волковыском украли с поля 400 кг картошки 4 13.10.2023, 22:08

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Укравшая картошку женщина хотела пожарить драники.

В Волковысском районе у белоруса украли около 400 килограммов картофеля. Подробности сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

В милицию обратился 60-летний житель одной из деревень под Волковыском, сообщивший, что у него пропал картофель с поля. Мужчина весной высадил на выделенном поле картофель, а осенью раскопал поле, но собрать в мешки успел только часть урожая. Еще около 400 кило картошки остались лежать на поле на два дня, а когда белорус вернулся, картофеля как и не было.

Милиция выяснила, что картошку, оставленную в поле, обнаружила 62-летняя сельчанка из соседней деревни. Она собрала чужой урожай, чтобы потом пустить на собственные нужды, в частности, собиралась пожарить драники.

- За совершение кражи расследуется уголовное дело. Все похищенное изъято, - прокомментировали в УВД.

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