За сутки ВСУ успешно отразили 25 атак врага на Авдеевском направлении 13.10.2023, 22:13

На Мелитопольском продолжается наступательная операция ВСУ.

За сутки ВСУ успешно отразили 25 атак врага на Авдеевском направлении, на Мелитопольском продолжается наступательная операция, на Бахмутском – штурмовые действия. В течение суток произошло 68 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 68 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области; Поповка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Блешня, Черниговской области; Бачевск, Вишенки, Волфино, Могрица Сумской области; Терновая, Гатище, Плетеновка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области. Кроме того, здесь противник нанес авиационные удары. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Купянск, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Невского, Новолюбовки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного Донецкой области. В то же время Силы обороны отбили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Дроновка, Выемка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белой Горы, Александро-Шультиного и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники мужественно держат оборону, отразили 10 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и более 15 атак в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского, Нетайлового Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Авдеевка, Опросное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили около 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Новоандреевки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Работино, Малые Щербаки, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Отрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Высокое и Ульяновка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Садовое, Станислав, Александровка и областной центр Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по мосту противника. Также украинскими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

Подразделениями ракетных войск были нанесены удары по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, складу боеприпасов и станции РЭБ противника.

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