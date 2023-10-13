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За сутки ВСУ успешно отразили 25 атак врага на Авдеевском направлении

  • 13.10.2023, 22:13
За сутки ВСУ успешно отразили 25 атак врага на Авдеевском направлении

На Мелитопольском продолжается наступательная операция ВСУ.

За сутки ВСУ успешно отразили 25 атак врага на Авдеевском направлении, на Мелитопольском продолжается наступательная операция, на Бахмутском – штурмовые действия. В течение суток произошло 68 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 68 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области; Поповка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Блешня, Черниговской области; Бачевск, Вишенки, Волфино, Могрица Сумской области; Терновая, Гатище, Плетеновка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области. Кроме того, здесь противник нанес авиационные удары. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Купянск, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Невского, Новолюбовки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного Донецкой области. В то же время Силы обороны отбили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Дроновка, Выемка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белой Горы, Александро-Шультиного и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники мужественно держат оборону, отразили 10 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и более 15 атак в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского, Нетайлового Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Авдеевка, Опросное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили около 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Новоандреевки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Работино, Малые Щербаки, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Отрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Высокое и Ульяновка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Садовое, Станислав, Александровка и областной центр Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по мосту противника. Также украинскими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

Подразделениями ракетных войск были нанесены удары по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, складу боеприпасов и станции РЭБ противника.

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