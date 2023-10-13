Украинские пилоты на следующей неделе начнут обучение на F-16 в США 1 13.10.2023, 22:39

Пилоты уже завершили языковые курсы.

Украинские пилоты на следующей неделе начнут подготовку к полетам на истребителе F-16 на базе ВВС Национальной гвардии в Тусоне (США).

Об этом сообщает Politico.

Небольшое количество пилотов, прибывших в США в прошлом месяце для участия в курсах английского языка на базе ВВС Лекленд в Техасе, прошли первый тест на знание английского языка.

Теперь они направляются на авиабазу Национальной гвардии Моррис в Аризоне. Там они будут тренироваться в 162-м авиакрыле, главном учебном центре F-16 ВВС.

Пилоты сначала изучат основы управления F-16 в классе и на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах, что типично для любой программы подготовки пилотов ВВС.

«Однако этот процесс может быть ускорен в связи с острой необходимостью вернуть их на поле боя», - говорится в материале.

Изучение английского языка

Представитель ВВС Роуз Райли сказала, что группа украинских пилотов участвует в программе изучения английского языка в Центре английского языка Института оборонного языка в Лекленде.

«Испытания определят их следующие курсы и время, когда пилоты смогут начать обучение F-16. Сейчас варианты места проведения тренировок все еще рассматриваются», - сказала Райли.

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