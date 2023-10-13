Какие электромобили предпочитают белорусы 13.10.2023, 22:54

И сколько они стоят.

В Беларуси ввели ряд льгот для тех, кто обладает электромобилями. Например, не нужно платить НДС на ввозимые из-за границы электромобили как минимум до конца 2023 года. Можно пользоваться выделенной для транспорта крайней полосой, что довольно удобно в час-пик. Большой стимул в приобретении электромобиля — низкая цена заправки и активно развивающаяся инфраструктура, причем не только в больших городах, но и районных центрах, а также на трассах.

Главная проблема владельцев электромобилей - доступные зарядки рядом с домом. Фото: архив "КП"

Неудивительно, что количество электрокаров в Беларуси растет — так, за последние три года их число увеличилось более чем в 10 раз и составляет сегодня более 5 тысяч. Такую цифру привел в эфире «Беларусь 1» замминистра энергетики Денис Мороз.

КП проанализировал предложения «электричек» на белорусском рынке и выяснили, какие электромобили предпочитают белорусы и почему.

Nissan Leaf

Самый популярный электромобиль не только в Беларуси, но и в мире - Nissan Leaf. Он производится с 2010 года и считается довольно бюджетным. Поначалу владельцы жаловались на совсем скромный запас хода, но с 2019 года в эти автомобили стали ставить более мощную и современную батарею. Если раньше пробег на одном заряде был заявлен в 140 км (на самом деле меньше, а если в морозы — то и меньше 100 км), то на новых авто обещают до 400 км.

Nissan Leaf владельцы считают проще, понятнее и даже практичней бензиновой легковушки.



Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Как говорят обладатели этого авто, на 100 км у них уходит электроэнергии всего на 2 рубля. И все же, если вы собираетесь путешествовать, лучше заранее продумать маршрут так, чтобы по пути точно встречались электрозаправки.

Приобрести Nissan Leaf б/у в Беларуси можно по цене от $7000, а практически новый, 2023 года — за $32500.

Chevrolet Bolt

Популярно у белорусов и Chevrolet Bolt. Машина способна проехать на одном заряде 400 км — правда, для этого нужны идеальные условия. Говорят, что зимой при морозе одной заправки может хватить лишь на 200 км.

Электромобиль Chevrolet Bolt. Фото: Greg Gjerdingen / Википедия

Есть существенный недостаток — нужно покупать переходник для зарядки, поскольку в авто стоит американский разъем.

Также многие владельцы обращаются к услуге его переоборудования под европейский стандарт. А в остальном машину хвалят — она маневренная, бесшумная и шустрая.

Купить в Беларуси подержанный Chevrolet Bolt можно по цене от $18 000 до $30 тысяч.

BMW i3

Это очень заметный своими необычными формами городской автомобиль. Правда, запас хода у него невелик: до 200 км, а в версии Long Range - 330 км. Владельцы хвалят его за лучшее соотношение цены и качества, за хороший набор скорости, маневренность. Значительный плюс авто — это гибрид, то есть возможно заправлять его не только электроэнергией, но и бензином.

в отделке интерьера BMW i3 использованы материалы высшего качества, в том числе настоящее дерево. Фото: архив "КП"

Самый дешевый б/у автомобиль BMW i3 сейчас продается в Беларуси за $13 500, самый дорогой стоит $33 700.

Tesla Model 3

Безумно красивые и самые желанные электромобили в Беларуси. Но не каждому автолюбителю они сейчас по карману.

Tesla Model 3 может разгоняться до 100 км/час всего за 6 секунд. Фото: Tesla

Самая популярная и доступная по цене в стране Model 3 - она и выглядит проще, чем ее более дорогие собратья, и если убрать логотип, то не сразу и поймешь, что перед тобой та самая Tesla. Тем не менее владельцы этой модели хвалят ее за функции, которые другим автомобилям пока только снятся. Запас хода заявлен 500 км.

Самая дешевая б/у Tesla Model 3 на белорусском рынке стоит $13 700, самая дорогая - $73 300.

Tesla Model S

Рассказывая об автомобилях, нельзя не упомянуть и премиум-класс. У Tesla Model S самый большой запас хода - 600 км - и самая быстрая скорость разгона. Владельцы отмечают комфортабельный салон, управляемость, множество высокоинтеллектуальных функций.

Tesla S ведет себя на дороге как спортивный автомобиль. Фото: Tesla

Самый дешевая Tesla Model S, разумеется, не новая, стоит $15 тысяч, а самая дорогая - $160 тысяч.

Резюмируя, стоит сказать, что в Беларуси активно создаются условия для увеличения количества электромобилей. Но абсолютно довольны приобретением пока лишь те, у кого электрозаправка под боком, чтобы поставить авто на ночь на зарядку и идти домой спать. Многие водители так и поступают, кстати, а в это время другие владельцы электромобилей не могут зарядиться.

Владельцы бензиновых авто все еще нередко занимают место возле электрозаправок. Фото: архив "КП"

Есть также другая проблема недисциплинированности водителей - обычные бензиновые автомобили все еще паркуют в местах зарядки в городе. Но этот вопрос можно решить вызовом ГАИ.

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