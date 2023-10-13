Первенцев в 2022 году белоруски в среднем рожали в 27 лет 1 13.10.2023, 23:31

Более 43% воспитывали детей вне брака.

Жительницы Беларуси в 2022 году рожали первого ребенка после 27 лет, говорится в обзоре Белстата ко Дню матери. Средний возраст женщин при рождении ребенка — 30,1 года.

По данным переписи 2019 года, 83,4% матерей были белорусками, 56,7% состояли в браке, 48% родили двух и более детей. Свыше 76% — горожанки, а 63% имели высшее или среднее специальное образование.

Средний возраст белорусских женщин в 2022 году при рождении ребенка — 30,1 года, а первенца — 27,1 года. Репродуктивный возраст, по данным статистики, начинается в 15 лет и заканчивается в 49.

В 2022 году работали 59,3% женщин, имеющих несовершеннолетних детей. Только 9,3% имели более трех детей.

«Доля женщин среди руководителей в возрасте 20−49 лет составила 52,3%, из них 59,5% имели несовершеннолетних детей», — рассказали в Белстате. Более 68 тысяч женщин в возрасте 20−49 лет являлись домохозяйками, 92,8% из них имели маленьких детей.

На 10 000 женщин в 2022-м приходилось 6 врачей акушеров-гинекологов, 1087

женщин стали мамами в результате применения метода экстракорпорального оплодотворения — это плюс 375 мам по сравнению с 2021 годом.

На 1 января 2023-го в Беларуси проживали почти 4 миллиона и 60 тысяч женщин в возрасте 18 лет и старше — это 55,1% от всего взрослого населения.

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