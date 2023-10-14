Польша запустила электронную систему охраны границы с РФ 14.10.2023, 0:00

Она защитит от возможного притока нелегальных мигрантов или контрабанды.

Польша ввела в эксплуатацию пограничную электронную систему слежения на границе с Россией. Она защитит от возможного притока нелегальных мигрантов или контрабанды.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Polskie Radio 24.

Президент подчеркнул, что новый барьер будет еще одной системой, которая призвана защитить Польшу. На этот раз речь идет о границе с РФ.

«Никому не нужно рассказывать, насколько за последние годы вырос масштаб угроз. Здесь, на этой границе, нет такой практики, как на белорусской границе, где мы уже более двух лет постоянно наблюдаем, как белорусские службы выталкивают этих мигрантов к нашей границе», - сказал Дуда.

Он подчеркнул, что в Беларуси это делается по согласованию с властями России.

«В связи с тем, что Россия является агрессором в Украине и что она недружественна в отношении Польши сегодня, мы можем ожидать от России практически любых действий», - добавил Дуда.

Он добавил, что создание системы наблюдения за границей и поддержки функционирования Пограничной службы в последнее время является одним из приоритетов. По его словам, барьер на польско-российской границе состоит из 2 тысяч столбов и почти 3 тысяч камер, работающих в различных системах.

«Это действительно отличная система», - сказал он.

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