В Барановичах водитель Nissan потеряла сознание, выехала на встречку и врезалась в Lexus 14.10.2023, 1:03

Фотофакт.

Две легковушки столкнулись вечером 12 октября в Барановичах, сообщили в областной ГАИ.

По предварительной информации, около 20.00 29-летняя водитель Nissan двигалась по улице Першукевича. Вблизи перекрестка с улицей Тельмана она потеряла сознание, выехала на полосу встречного движения и врезалась в Lexus, которым управляла 69-летняя местная жительница.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Водителю Nissan медики оказали помощь на месте и отпустили домой.

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