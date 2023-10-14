Британия перебросит 20 тысяч солдат в Северную Европу для сдерживания России
- 14.10.2023, 2:12
Об этом заявил премьер Британии.
Британия разместит 20 тысяч солдат и свою военную технику на территории стран Северной Европы. Это сделают для сдерживания угроз со стороны России.
Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщает The Independent.
«На этой неделе мы еще раз убедились в том, что наша безопасность не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Очень важно, чтобы мы были едины в борьбе с теми, кто имеет злые намерения», - заявил Сунак во время саммита по оборонному сотрудничеству Объединенных экспедиционных сил.
Премьер уточнил, что его страна направит 20 тысяч солдат — моряков, морских пехотинцев, летчиков - а также восемь кораблей Королевского военно-морского флота и группу быстроходных реактивных самолетов и военных вертолетов для оказания помощи в охране порядка и сдерживании угроз со стороны России в странах Северной Европы.
Также Британия примет участие в масштабных учениях и проведет тренировки по охране воздушного пространства.
Стоит заметить, что в Объединенные экспедиционные силы входят: Британия, Финляндия Нидерланды, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Дания и Эстония.