Британия перебросит 20 тысяч солдат в Северную Европу для сдерживания России 14.10.2023, 2:12

Об этом заявил премьер Британии.

Британия разместит 20 тысяч солдат и свою военную технику на территории стран Северной Европы. Это сделают для сдерживания угроз со стороны России.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщает The Independent.

«На этой неделе мы еще раз убедились в том, что наша безопасность не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Очень важно, чтобы мы были едины в борьбе с теми, кто имеет злые намерения», - заявил Сунак во время саммита по оборонному сотрудничеству Объединенных экспедиционных сил.

Премьер уточнил, что его страна направит 20 тысяч солдат — моряков, морских пехотинцев, летчиков - а также восемь кораблей Королевского военно-морского флота и группу быстроходных реактивных самолетов и военных вертолетов для оказания помощи в охране порядка и сдерживании угроз со стороны России в странах Северной Европы.

Также Британия примет участие в масштабных учениях и проведет тренировки по охране воздушного пространства.

Стоит заметить, что в Объединенные экспедиционные силы входят: Британия, Финляндия Нидерланды, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Дания и Эстония.

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