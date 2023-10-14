В Круглянском районе спасли корову, которая провалилась в погреб 14.10.2023, 3:44

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Утром 13 октября в деревне Хильковичи Круглянского района на Могилевщине прошла спасательная операция по освобождению коровы из заброшенного погреба, сообщили в МЧС.

Корова упала в погреб глубиной 2,5 м. «Как пояснил хозяин животного, ночью корова осталась без присмотра и упала в погреб из-за частичного отсутствия перекрытия», — рассказали в МЧС.

Чтобы достать животное, спасателям пришлось разобрать железобетонное перекрытие погреба. Только потом стало возможным вытащить из него корову.

Животное не пострадало.

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