В Круглянском районе спасли корову, которая провалилась в погреб
- 14.10.2023, 3:44
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Утром 13 октября в деревне Хильковичи Круглянского района на Могилевщине прошла спасательная операция по освобождению коровы из заброшенного погреба, сообщили в МЧС.
Корова упала в погреб глубиной 2,5 м. «Как пояснил хозяин животного, ночью корова осталась без присмотра и упала в погреб из-за частичного отсутствия перекрытия», — рассказали в МЧС.
Чтобы достать животное, спасателям пришлось разобрать железобетонное перекрытие погреба. Только потом стало возможным вытащить из него корову.
Животное не пострадало.