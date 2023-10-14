СМИ: Производитель высокоточных бомб GLSDB на пути к поставке их Украине 14.10.2023, 4:04

Дальнобойная крылатая бомба способна поразить цель на расстоянии в 150 километров.

Компания Boeing/Saab находится на пути к поставке Украине дальнобойных бомб GLSDB.

Об этом заявил старший директор по бизнесу компании Boeing Джим Лири, сообщает Global Defense.

Отмечается, что Boeing/Saab находится на пути к поставке первых наземных бомб малого диаметра (GLSDB) Украине.

Также украинские военные должны получить соответствующие пусковые установки.

Больше никакой дополнительной информации от производителя бомб не поступило.

Чем особен GLSDB?

Дальнобойная крылатая бомба способна поразить цель на расстоянии в 150 километров. Снаряд является экспериментальным гибридом, который сочетает в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.

Характеристики бомбы:

масса - 130 кг;

длина - 1800 мм;

дальность поражения - до 150 км;

масса боевой части - 93 кг;

платформы для запуска - M270, HIMARS.

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