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Netflix откроет свои магазины с ресторанами

  • 14.10.2023, 5:21
Netflix откроет свои магазины с ресторанами

Там будут подавать блюда из шоу.

Netflix решил открыть розничные магазины под названием Netflix House, где будут продаваться товары по мотивам популярных шоу платформы. Об этом сообщает Bloomberg.

В заведениях будут предлагать блюда и живые выступления, в частности, основанные на сериале «Игра в кальмара» (Squid Game). В магазинах также будут художественные инсталляции, отображающие тематику сериалов.

В собственном ресторане будут подавать блюда и напитки из реалити-шоу о еде. Первые заведения планируют открыть в США, а затем распространить по всему миру. Netflix объясняет такой шаг желанием погрузить своих клиентов в мир их фильмов и телешоу. Ранее компания уже проводила pop-up для празднования некоторых шоу. Подробности относительно меню и локаций еще не известны.

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