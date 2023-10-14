Столтенберг: Война в Израиле не подорвет способности НАТО помогать Украине 14.10.2023, 6:27

ЕНС СТОЛТЭНБЕРГ

ФОТА: LIGA.NET

Генсек НАТО отметил, что Альянс подтверждает это не только на словах, но и на деле.

Североатлантический альянс будет продолжать помощь Украине, несмотря на войну Израиля с боевиками ХАМАС.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DW.

Генсек напомнил, что в последней встрече Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») принимал участие президент Владимир Зеленский.

«И страны НАТО решительно заявили, что да, мы обеспокоены и, конечно, поражены жестокостью террористической атаки на Израиль в минувшие выходные. Но это не подорвет нашей способности, нашей готовности, нашей решимости продолжать поддерживать Украину», - добавил он.

Столтенберг отметил, что Альянс подтверждает это не только на словах, но и на деле.

«Только за последние дни союзники по НАТО сделали новые важные заявления по расширению поддержки Украины. Германия заявила о поставках боеприпасов, систем ПВО, к которым относятся и современные установки Patriot. Соединенные Штаты, Великобритания и многие другие», - уточнил генсек.

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