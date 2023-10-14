Пехотные и бронетанковые войска Израиля вошли в сектор Газа 14.10.2023, 8:16

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Началась зачистка террористов.

Пехота и танки Армии обороны Израиля вошли на территорию сектора Газа в рамках «локальных рейдов». Представители ЦАХАЛ планируют очистить территорию от террористов ХАМАС и найти пленных израильтян.

Об этом сообщило издание The Times of Israel. По словам израильских военных, солдаты уничтожили несколько террористов в этом районе, в том числе ячейку ХАМАС, которая выпустила противотанковые управляемые ракеты по Израилю.

В то же время войска ЦАХАЛ не вошли вглубь Газы.

Представитель армии Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что бронетанковые и пехотные силы провели обыски и «сорвали запуск противотанковых управляемых ракет на израильскую территорию».

«Силы обнаружили находки, которые могут помочь в поиске пропавших без вести. Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы найти все подробности о пропавших без вести и заложниках», – отметил Хагари.

Как пишет издание, по предварительным данным во время нападения на Израиль в субботу 7 октября террористы ХАМАС захватили в заложники около 200 человек. На данный момент ЦАХАЛ уведомил семьи 120 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа.

Утром 7 октября движение ХАМАС атаковало Израиль. Там заявили, что в ходе военной операции «Наводнение Аль-Аксы» выпустили по городам Израиля тысячи ракет, а несколько десятков вооруженных террористов проникли в израильские поселения, граничащие с сектором Газа с воду, воздуха и с суши.

Правительство Израиля ввело в стране сначала чрезвычайное, а затем и военное положение. В ответ на вторжение Армией обороны Израиля было объявлено о проведении контртеррористической операции «Железные мечи».

После нападения ХАМАС армия обороны Израиля нанесла удары по сотням объектов в секторе Газа, связанных с террористами. В частности в результате бомбардировок ЦАХАЛ уничтожил несколько командных пунктов, командный центр, использующий чиновник военно-морских сил ХАМАС, и объект, который террористы использовали для разведки.

Утром 13 октября в ЦАХАЛ сообщил, что Израиль дал жителям сектора Газа 24 часа на эвакуацию на юг анклава «для собственной безопасности». По подсчетам ООН, речь идет о перемещении около миллиона человек.

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