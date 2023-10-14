«Воткнула нам нож в спину»: россияне в Израиле прозрели насчет РФ 14.10.2023, 8:21

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Даже те, кто ранее поддержал войну Кремля против Украины.

Многие граждане страны-агрессора РФ поддержали террористов ХАМАС, которые 7 октября атаковали Израиль, что привело к большому количеству жертв. Из-за этого россияне, которые живут в Израиле, и страдают от действий исламистов, начали отрекаться от своих сограждан, которые находятся в России.

Свое мнение изменили даже те, кто ранее поддержал войну РФ против Украины. Соответствующий ролик в своем Telegram-канале опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

В нем живущий в Израиле россиянин, который все это время поддерживал российскую агрессию, рассказал, что он убрал со своей страницы в соцсети флаги РФ и больше не хочет называть себя «русским евреем». Мужчина по имени Влад назвал россиян, которые выступают в поддержку ХАМАС, предателями.

«Россия воткнула нам нож в спину. Полтора года мы на ее стороне были, а теперь посмотрите, что они выставляют и пишут. Настоящие предатели. Они нам такие же враги, как и ХАМАС», – сказал он.

Автор ролика призвал и других россиян, живущих в Израиле, отречься от России.

«Живущие в Израиле русские евреи шокированы реакцией российских патриотов, поддержавших резню евреев террористами ХАМАС. Z-людоеды как обычно умудрились поссориться со всеми, даже с теми, кто поддерживал их нападение на Украину в 2022», – прокомментировал Казанский.

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