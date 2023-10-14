ВСУ танками выбили россиян с передовых позиций возле Копаней на Запорожье

ВСУ танками выбили россиян с передовых позиций возле Копаней на Запорожье1
- 14.10.2023, 8:25
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Украинская армия мощно продвинулась вперед после штурма.
У украинских военных есть успехи на Запорожском направлении вблизи села Копани. Там Силы обороны Украины смогли с помощью танков выбить российских оккупантов с их передовых позиций.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он также распространил кадры боев с захватчиками.
По словам Федорова, успеха на этом участке фронта между городом Орехов и оккупированным Токмаком достигли подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
«Цена каждого освобожденного метра нашей земли – сверхбольшая!» – подчеркнул он.
Автор ролика, боец 2-го горно-штурмового батальона написал в своем Telegram-канале, что «еще одна часть нашей земли возвращена в строй». В комментариях отметили, что речь идет именно о районе вблизи села Копани.