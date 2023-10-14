Найдены секретные инструкции ХАМАСа: целью боевиков были именно дети 14.10.2023, 8:35

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В документах под грифом «секретно» детально описаны сценарии атак на школы.

Издание NBC News получило карты и инструкции, обнаруженные на трупах террористов. Они демонстрируют, что операция была тщательно продумана. В ХАМАСе знали, где находятся детские учреждения и стремились к ним, чтобы убить как можно больше детей и взрослых.

Планы нападения имеют гриф «совершенно секретно». «Они, по-видимому, представляют собой приказ двум хорошо подготовленным подразделениям ХАМАСа окружить деревни, проникнуть в них и напасть на места, где собираются мирные жители, включая детей», — пишет NBC News.

Документы посвящены атаке на религиозный кибуц Саад. В частности, там говорится, что «боевая группа 1» должна войти в новую школу Даат, а «боевая группа 2» — собрать заложников, обыскать молодежный центр Бней Акива и старую школу Даат. Цели атаки прописаны простые: «убить как можно больше» и «захватить заложников».

«Данные с камер видеонаблюдения, запечатлевшие, как террористы ХАМАС вошли в кибуц 7 октября, демонстрирует тактику, аналогичную изложенной в документах», — констатирует NBC News.

Нападение на детей планировали, как настоящую военную операцию с подробными маршрутами и описанием транспортных средств. В бумагах боевиков можно прочесть такие детали: «Длина взводной колонны: примерно 125 метров», «форма и длина каждой группы на мотоциклах: 50 метров».

Один из чиновников ЦАХАЛа, с которым пообщались журналисты, признался, что был поражен степенью планирования, направленной на обеспечение максимальных жертв среди гражданского населения. «Я никогда не видел такого детального планирования массовой террористической атаки», — передают его слова NBC News.

Другой армейский собеседник поражался знаниям террористов об объектах нападения: «Стоматологический кабинет, супермаркет, столовая. От такого уровня детализации у любого сотрудника разведывательной службы отвиснет челюсть».

Отметим, что все эти данные есть на картах Google. Чтобы собрать их в наше цифровое время совсем не нужно быть разведчиком. Так или иначе, подробный план атаки прямо противоречит недавним заявлениям ХАМАСа о том, что дети, якобы, не были целью их атаки. Так что стоит сказать спасибо дотошным штабным работникам террористической организации. Они послужат хорошим доказательство в любых спорах планах боевиков.

В распоряжение другого издания, Sky News, попали планы атаки на соседний кибуц Мефальсим двумя отрядами по 5 террористов. На первой странице стояла дата «Октябрь 2022 года». «Это может означать, что планы были уже четко определены как минимум за 12 месяцев до атак», — заключают журналисты.

Однако в Мефальсиме все планы террористов пошли прахом. Отряд самообороны кибуца сумел отбить атаку и продержаться до прихода военных.

Израильские официальные лица заявили, что другая часть найденных документов показывает, что ХАМАС систематически собирал разведданные о каждом кибуце, граничащем с сектором Газы, и разрабатывал конкретные планы нападения на каждую деревню, которые включали убийства и захват женщин и детей.

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